В Костроме хаски разорвала маленькую собачку и покусала мужчину

В Костроме той-терьера загрызла хаски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской районный суд поступил иск от женщины-кинолога. Она требует взыскать с владельца хаски материальный ущерб и компенсировать моральный вред. Дело в том, что большая собака на улице набросилась на маленького той-терьера истца и загрызла его насмерть. Также хаски покусала мужчину, который гулял с питомцем.

Той-терьер Степан жил в семье 7 лет. В марте этого года его хозяева уехали на выходные в Ярославль, а малыша оставили на попечение родственнику.

- Когда мужчина выгуливал собаку, на них напала хаски. В результате брат истца получил укус, а той-терьер скончался от повреждений, - сообщили в пресс-службе Судебной системы Костромской области.

В иске говорится, что вся семья тяжело переживает гибель своего любимца. Особенно нелегко приходится сыну женщины-кинолога: мальчик до такой степени расстроен смертью собачки, что его родителям пришлось привлечь для помощи психолога.

- Иск заявлен к хозяину хаски. По делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - уточнили в суде.