В Ярославле пройдет городской пикник «Пир на Волге»

Два дня, 26 и 27 августа, в Ярославле на Стрелке будет проходить городской пикник «Пир на Волге». ФОТО: предоставлено организаторами

Два дня, 26 и 27 августа, в Ярославле на Стрелке будет проходить городской пикник «Пир на Волге».

- Два дня будем есть, смеяться, слушать музыку, смотреть кино или просто валяться на траве! Более 100 развлекательных площадок, маркеты, ярмарки, шесть сцен, опен-эйр кинотеатр и много-много еды, - рассказывают организаторы.

В этом году откроются кулинарная, музыкальная, детская, спортивная и фэшн сцены. На них в режиме нон-стоп будут проводить мастер-классы и открытые тренировки, готовить еду, играть и петь, демонстрировать коллекции одежды и фильмы. На кулинарной сцене приготовят блюда из коллекции исторических меню 19-начала 20 веков Ярославского музея-заповедника.

- Впервые на берегу Волги, под открытым небом сыграет настоящий симфонический оркестр. Возвращается рок-н-моб! Уже более 300 музыкантов зарегистрировались на событие, - открывают секреты предстоящего Пира организаторы.

4 августа на улице Кирова пройдет промо-вечеринка, своего рода подготовка к большому празднику. С 19:30 на главной пешеходной улице города будет играть DJ MELOMAN.

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