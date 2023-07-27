В Рыбинске отметят День Военно-морского флота: программа праздника

30 июля в Рыбинске отметят День ВМФ. Фото: Администрация Рыбинска

30 июля в Рыбинске отметят День ВМФ.

В 09:00 во дворе дома №13 на улице Ворошилова ветераны службы поднимут военно-морской флаг.

Главные городские мероприятий, как уточнили в администрации города, запланированы в Северном микрорайоне на площади у памятного знака «Катер» напротив ДК «Вымпел». В 10:00 состоится подъем флага и флагов расцвечивания, а также праздничный митинг.

В 11:00 гостей приглашают принять участие в спортивных соревнованиях, например, по перетягиванию каната. Все желающие смогут попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова и связать морские узлы.

- Приглашаем на праздник жителей города Рыбинска, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, военнослужащих Военно-морского флота России действующих и в запасе, судостроителей, учащихся Речного училища, кадетов и юнармейцев, - сказали в администрации Рыбинска.