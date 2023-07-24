От помойных ям до прекрасных парков: исполняется 105 лет со дня рождения первого директора музея-заповедника «Карабиха»

- Не каждому музейщику выпадает счастливый жребий – строить заново целый музей, - говорит Анатолий Тарасов. ФОТО: музей-заповедник "Карабиха"

11 октября 2023 года исполнится 105 лет со дня рождения Анатолия Тарасова, первого директора, исследователя жизни и творчества поэта Николая Некрасова

- Хороша Карабиха, особенно весной! Приезжайте любоваться распускающейся лиственницей! Двадцать второй год встречаю здесь весну: и каждый год, словно первый раз дышу этими просторами, – приглашал он гостей в любимую усадьбу поэта.

Счастливый жребий

Уютный дом с флигелями и хозяйственными постройками, прекрасные парки с тенистыми аллеями и прудами – такой видят многочисленные гости Карабиху сегодня. Но это было не всегда.

- Вся территория усадьбы находится в антисанитарном состоянии (развороченные помойные ямы, кучи выброшенного навоза, сломанные заборы…) Нижний парк вырублен более, чем наполовину. Верхний сад почти совершенно вырублен, – сообщал Анатолий Федорович в отчете о работе Ярославского мемориального музея Н.А.Некрасова за 1947–1948 годы.

Приветствуя открытие музея, известный исследователь творчества Некрасова, профессор Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов писал своему ученику:

- Благодаря этому событию увековечивается память поэта в тех близких и дорогих ему местах, с которыми он связан годами жизни и творческой работы. Теперь не только каждый ярославец, но и каждый гражданин Союза будут знать, что в доме, где были созданы многие произведения великого народного поэта, в том числе произведения, говорящие о величии революционного подвига («Русские женщины» и др.), существует музей, живым и наглядным образом повествующий о наиболее важных этапах жизни и творчества Некрасова.

За короткое время Анатолию Федоровичу удалось собрать коллектив не просто сотрудников, а дружных единомышленников. ФОТО: музей-заповедник "Карабиха"

Перед молодым специалистом Анатолием Тарасовым встала непростая задача – восстановить полуразрушенную усадьбу и создать музей Николая Алексеевича Некрасова. Карабиха на момент прихода нового руководителя находилась в очень печальном состоянии. После национализации в 1919 году здесь размещался совхоз «Бурлаки», затем санаторий для туберкулезных больных, в начале 1930-х годов вместо него был организован детдом. И только после Великой Отечественной войны, в 1946 году, было решено возродить усадьбу. Несмотря на предстоящие трудности, Тарасов был счастлив.

- Не каждому музейщику выпадает счастливый жребий – строить заново целый музей, - считал он.

А ведь все могло сложиться по-другому. По окончании филологического факультета Ленинградского университета Анатолию Федоровичу по состоянию здоровья - заболевание легких, последствия ранения - была предложена должность учителя русского языка и литературы в легендарном пионерском лагере «Артек». Но, будучи заядлым рыбаком, услышав предложение о Карабихе, Тарасов задал только один вопрос:

- Там есть рядом река?

Так он выбрал местом работы родовую усадьбу поэта под Ярославлем и решил свою судьбу.

И вечный бой

Напутствуя начинающего директора о трудностях, с которыми предстоит столкнуться, В.Е.Евгеньев-Максимов, неоднократно посещавший Карабиху еще до создания музея, говорил:

- Там воевать придется!

Со всем энтузиазмом молодости Тарасов вступил в бой: выбивал средства на реставрацию и благоустройство усадьбы, добился закрытия проезда через ее территорию, занимался выселением размещенных в зданиях организаций и строительством параллельной дороги. Одновременно с организационными вопросами вел большую научную работу – собирал информацию об истории усадьбы и семьи Некрасовых, искал личные вещи поэта. За короткое время Анатолию Федоровичу удалось собрать коллектив не просто сотрудников, а дружных единомышленников.

Уютный дом с флигелями и хозяйственными постройками, парки с аллеями и прудами – такой видят многочисленные гости Карабиху сегодня. ФОТО: музей-заповедник "Карабиха"

В статье «Мемориальный музей Н. А. Некрасова в с. Карабихе», 1951, начинающий руководитель писал:

- За 6 месяцев существования музея собрано более 1000 экспонатов, свыше 500 подготовлено к экспозиции (скульптуры, картины, портреты, литографии, фотографии, книги и так далее). По количеству экспонатов, предназначенных для экспозиции, Ярославский музей уже сейчас не уступает музею Н.А. Некрасова в Ленинграде.

Нередко поиск предметов для экспозиции напоминал детективное расследование. Однажды, один из посетителей музея рассказал Анатолию Федоровичу, что поэт подарил два ружья, рог и патронташ охотнику Николаю Осорину, жившему в селе Макарово. Тарасов отправился в село, нашел внука того Николая. Оказалось, что ружье было продано в соседнюю деревню одному из охотников. А тот променял его на собаку жителю другой деревни. Директор поехал туда, разыскал нового владельца и уговорил его передать ружье в музей в обмен на современное. В итоге коллекция музея пополнилась ценным экспонатом, возрастом около 160 лет.

В 1948 году был восстановлен Большой дом усадьбы, а еще через год открылась экспозиция. За первые четыре года работы на посту директора в Карабихе Тарасов создал две выставки «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова» (1949 г.) в Большом доме и «Личные комнаты поэта» в Восточном флигеле (1951 г.).

Я мысленно вхожу в Ваш кабинет

За большим объемом организационно-хозяйственной работы Анатолий Федорович не оставлял и научные изыскания, которым он посвятил более 30 лет. Итогом исследований стала книга «Н.А. Некрасов в Карабихе», вышедшая в 1977 году. За этот труд в 1978 году автора приняли в Союз писателей СССР. Впоследствии книга переиздавалась в 1982 и 1989 годах.

Кроме того, Анатолий Тарасов создал несколько путеводителей по музею-усадьбе, писал стихотворения и рассказы, публиковавшиеся в ярославских изданиях. А также стал автором-составителем четырех сборников «О Некрасове», вышедших в 1958–1975 годах. Принимал участие в подготовке текста и комментариев к Полному академическому собранию сочинений и писем Некрасова (В 15 т. Л; СПб., 1981–2000).

В 2019 году в музее-усадьбе состоялась выставка «Я – Тарасов из Карабихи», приуроченная к 100-летию первого директора культурного учреждения. На ней были представлены и путеводители по музею, наборы открыток и буклеты, музейные сборники статей и материалов «О Некрасове», которые стали издаваться по инициативе и под редакцией Анатолия Федоровича с середины 50-х годов прошлого века.

В 1967 году на поэтической поляне сотрудники музея организовали встречу с писателями-ярославцами. Начиная с 1968 года, в первое воскресенье июля по инициативе Анатолия Тарасова в Карабихе начали проводиться Некрасовские праздники поэзии, позже Всероссийские. На них выступали известные поэты – Юлия Друнина, Лев Ошанин, Алексей Сурков, Александр Твардовский и другие. Эта традиция продолжается и сейчас.

Начиная с 1968 года, в первое воскресенье июля по инициативе Анатолия Тарасова в Карабихе начали проводиться Некрасовские праздники поэзии. ФОТО: музей-заповедник "Карабиха"

Берегите Карабиху

В трудовой книжке Анатолия Федоровича Тарасова всего две записи:

«1 августа 1947г. Облотдел культпросветработы. Директор мемориального музея Н.А. Некрасова» и «15 марта 1984 г. Уволен по ст.31 КЗоТ РСФСР – собственное желание».

Подводя итоги своей подвижнической деятельности, А.Ф. Тарасов писал в «Автобиографии»:

- Не без моего участия один из уголков России, защищенной в годы войны от фашизма, стал местом поклонения и паломничества для людей всего мира.

- После меня останется потомкам не автомашина и дача, а мир, отвоеванный мною вместе с друзьями-фронтовиками и всем народом, маленький уголок земли – Некрасовская усадьба, восстановленная и облагороженная мною вместе с друзьями – сотрудниками музея, строителями и реставраторами, – говорил Анатолий Тарасов в 1974 году.

Очень болезненно отреагировал Анатолий Федорович на «перестройку». В письме от 26.10.1988г. он отметил:

- Мое поколение подошло к финишу, пришла пора подводить итоги, и у многих моих сверстников на душе смутно: жизнь-то уже прожита, а теперь вдруг оказалось, что и жили не так, и делали не то... Это трагедия моего поколения

. Своим преемникам первый директор музея-усадьбы завещал:

- Берегите Карабиху.

Мгновения жизни

*Тарасов Анатолий Федорович родился 11 октября 1918 г. в Бежецке Тверской губернии.

*В 1923 г. с родителями переехал в поселок Максатиха под Бежецком.

*В 1937 г. окончил с золотой медалью Первую максатихинскую школу и поступил без экзаменов на филологический факультет Ленинградского государственного университета.

*В январе 1940 г. ушел добровольцем на финский фронт, по окончании военной кампании продолжил обучение в университете. Участвовал в массовке на съемках фильма «Антон Иванович сердится».

*3 июля 1941 г. вступил добровольцем в народное ополчение. После окончания месячных курсов был назначен командиром 45-миллиметрового орудия.

*В сентябре 1941 г. ранен и отправлен в ленинградский госпиталь.

*После излечения получил назначение в Ораниенбаум, где до марта 1943 г. служил в отделе связи, работая с секретными документами, освоил азбуку Морзе, шифры.

*В мае 1943 г. в составе разведывательной группы был заброшен в тыл врага. Когда группа попала в окружение, Тарасов был тяжело ранен. После госпиталя служил радистом в радиодивизионе.

*После окончания войны вернулся в университет и продолжил обучение на 4-м курсе.

*С 1947 по 1984 гг. трудился директором государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха».

*Скончался 24 января 1996 г. в Ярославле.

*Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Ленинграда». Заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер Почетного знака Святого Луки.

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Жизнь продолжается

Традиции, заложенные Анатолием Федоровичем Тарасовым, бережно сохраняются его последователями. Главные задачи музея директор видел во всестороннем изучении связей Некрасова с родным Ярославским краем и его роли в творчестве поэта. А также в создании на базе «Карабихи» центра некрасоведения в Ярославской области. Огромное значение придавал популяризации жизни и творчества поэта, бережному сохранению некрасовских реликвий.

Анатолий Тарасов настаивал на создании в Карабихе облика «Некрасовской усадьбы» и ее комплексной реставрации. Важное значение придавал деятельности филиалов музея. Он писал:

- Я представляю себе заповедник как большую книгу из двух частей. Заволжская (Грешнево, Аббакумцево) – это дореформенная Россия, Карабихская – пореформенная Россия. Грешнево и Аббакумцево должны быть восстановлены на период жизни там поэта. Понимая важность собранных им материалов для новых поколений сотрудников, основатель Карабихи завещал свой архив и библиотеку музею. Документы вошли в состав фондов и научного архива, а библиотека (809 книг) хранится в Научной библиотеке музея.

Продолжая идеи директора, сотрудники Карабихи, которая является членом Ассоциации литературных музеев Союза музеев России, активно сотрудничают с коллегами из других регионов. Поддерживаются отношения с родственниками поэта по линии Федора Алексеевича Некрасова. С 1993 года издается историко-литературный сборник «Карабиха», проходит конференция «Карабихские научные чтения». Ежегодно открываются новые выставки, проводятся программы, рассчитанные на все категории посетителей. Для детей работает «Музей Деда Мазая», экспозиция «Мир дворянского детства», выставка «Класс начального земского училища», реализуются специальные программы цикла «Праздники радости» и мастер-классы. Благодаря проекту «Знакомьтесь – Некрасов» музей получил возможность выезжать в школы с интерактивными выставками и занятиями.

Число посетителей музея-усадьбы постоянно растет. ФОТО: музей-заповедник "Карабиха"

В 2021 году, к юбилею поэта, в Ярославле состоялся Международный научный конгресс «Некрасов в XXI веке», в котором приняли участие более 100 исследователей, был выпущен путеводитель по музею «Да, только здесь могу я быть поэтом!»: Карабиха: история и современность». Территорию музея благоустроили, создали пешеходную зону и фестивальный парк с современным сценическим комплексом. Все основные здания усадьбы отреставрировали. Готовится к выпуску 12-й выпуск историко-литературного сборника «Карабиха». Ежемесячно проводятся тематические мероприятия в формате OPEN AIR. В 2022 в 55-й раз состоялся Всероссийский Некрасовский праздник поэзии.

Постоянно растет число посетителей музея-усадьбы. Такой интерес к Карабихе, пожалуй, лучшая память о ее первом директоре Анатолии Федоровиче Тарасове.