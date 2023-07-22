Пешеходные зоны сделают во всех ключевых городах Ярославской области

У пешеходных зон будут установлены специальные дорожные знаки и автоматические столбики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, как будет организовано движение транспорта после создания пешеходных зон.

На въезде в пространства без транспорта будут установлены специальные дорожные знаки и автоматические столбики. В случае необходимости, например, для проезда машин экстренных служб, столбики будут опускаться. Также сделают временное окно ранним утром, чтобы автомобили смогли подвезти товары и продукты в магазины и рестораны.

Пешеходные зоны планируют сделать в Ярославле, Данилове, Ростове, Угличе, Переславле, Красном Профинтерне и Вятском. Но названия улиц, на которых запретят проезд машин, назовут только после проведения общественных слушаний.

- Общественные пространства точно появятся в каждом из ключевых населенных пунктов области. Для региона это дополнительное мощное конкурентное преимущество, дополнительная привлекательность. Столицей «Золотого кольца» должен быть не только Ярославль, но и вся область, – сказал глава региона Михаил Евраев.

Разработкой проектов займутся администрации городов. Будут разработаны варианты объезда пешеходных зон и участки под парковки.

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