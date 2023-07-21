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Иваново21 июля 2023 9:15

В Иванове на строительной площадке рухнула стрела башенного крана

Пострадали два человека
Полина Вачнадзе
В Иванове двое рабочих пострадали при падении стрелы башенного крана. ФОТО: прокуратура Ивановской области

В Иванове двое рабочих пострадали при падении стрелы башенного крана. ФОТО: прокуратура Ивановской области

Утром 21 июля на строительной площадке 14-этажного дома в Тейковском переулке Иваново произошло ЧП – рухнула стрела башенного крана. Пострадали двое рабочих. Одного госпитализировали с травмой головы, у другого диагностировали перелом пальца руки.

На строительной площадке сейчас работают следователи.

- Проводится осмотр места происшествия. Информация по пострадавшим и характеру их травм будет уточняться, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Проверку начала и региональная прокуратура.

- Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит исполнение градостроительного законодательства, законодательства о промышленной безопасности, в том числе при допуске к работе подъемных сооружений, а также законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сказали в ведомстве.

Причины падения стрелы крана пока не ясны.

Происшествия: ЧП