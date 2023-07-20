ОМС празднует 30 лет: в России повышается качество медицинских услуг

Директор АСП ООО «Капитал МС» - Филиала в Ярославской области Желткевич Игорь Сергеевич на торжественном вручении почетной грамоты в системе ОМС. ФОТО: ООО «Капитал МС» Филиал в Ярославской области

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В этом году система ОМС празднует 30-летие. За все время своего существования она трансформировалась в мощный и влиятельный механизм, обеспечивающий бесперебойность функционирования сферы медицинских услуг.

"Капитал Медицинское Страхование" как один из лидеров СМО вносит свой вклад в развитие здравоохранения и заботится о повышении качества медицинских услуг. Мы взяли на себя социально ответственную роль и стремимся обеспечить доступность и эффективность бесплатной медицинской помощи.

Директору Ярославского Филиала «Капитал МС», члену комиссии по разработке ТП ОМС Игорю Сергеевичу Желткевичу была торжественно вручена почетная грамота за многолетний, безупречный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования Ярославской области.

22 млн. граждан из 42 субъектов РФ уже доверило нам защиту своих прав. Мы стараемся оправдать надежды тех, кто нуждается в нашей профессиональной поддержке.

Наша работа – помочь пациенту в процессе получения медицинской помощи, обеспечить ему качественное лечение, а так же добиться справедливости, если помощь оказывается некачественно. В 2022 году в «Капитал МС» было предъявлено 125,9 млн. счетов за оказанные медицинские услуги. Оплачено медицинской помощи на 362,1 млрд. рублей. В мероприятиях по защите прав застрахованных лиц и экспертизе качества медицинской помощи были задействованы 3161 врачей-экспертов и других специалистов компании, было заключено 2874 договора с внештатными врачами-экспертами разных специальностей. Проведено более 3,6 млн. экспертиз объемов и качества медицинской помощи, из них в каждом шестом случае выявлены нарушения и даны рекомендации по их устранению.

Спасаем жизни. За 2022 год было всего 670685 обращений застрахованных лиц. Из них мы рассмотрели 3812_жалоб, 2846 из которых были признаны обоснованными. По всем обращениям была проведена экспертиза качества медицинской помощи. И за каждым таким обращением – здоровье, а иногда и жизнь человека.

Почетная грамота. ФОТО: ООО «Капитал МС» Филиал в Ярославской области

Повышаем качество медуслуг. Бдительный контроль и выявление недочетов со стороны СМО мотивирует медорганизации ликвидировать имеющиеся проблемы и не допускать возникновение новых. Все это напрямую сказывается на повышении качества медицинских услуг, профессиональном росте специалистов и благополучии пациентов.

Отстаиваем права застрахованных. Радует, что наши граждане поверили в эффективность деятельности страховых компаний. Согласно свежему исследованию Всероссийского союза пациентов, при нарушении прав на оказание медицинских услуг в рамках программы ОМС около 30% опрошенных обращаются за помощью в СМО.

Помните, что наличие полиса ОМС – это ваш гарант права на достойный уровень жизни и высокое качество медуслуг! В случае возникновения конфликтных ситуаций, касаемых оказания медпомощи, вы всегда можете обратиться в страховую компанию "Капитал Медицинское Страхование".

ООО "Капитал Медицинское Страхование" на страже ваших прав и здоровья"!

Страховые представители смогут:

– ответить на любые вопросы, касающиеся прав и обязанностей в сфере охраны здоровья и ОМС; – протестировать отказ в оказании экстренной медицинской помощи при отсутствии полиса ОМС;

– решить конфликты, касаемые несоблюдения сроков предоставления плановой медицинской помощи;

– обратиться с жалобой на предмет предоставления медицинской помощи ненадлежащего качества;

– защитить от навязывания платных медуслуг.

Обращайтесь за поддержкой:

Вас проконсультируют по всем вопросам в сфере ОМС

8 800 100 76 03 – Региональный контакт-центр Ярославской области

8 800 100 01 02 – круглосуточная горячая линия

Адрес Филиала в Ярославской области: г. Ярославль, ул. Советская 30

Лицензия ООО «Капитал МС» ОС № 3676 – 01 от 17.05.2023

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