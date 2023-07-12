Вход для всех бесплатный Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области село Вятское 29 июля отметит свой День рождения. Гостей праздника – местных жителей и туристов – ждет много всего интересного. Об этом рассказали в правительстве региона.

Начало программы в 12 часов, вход бесплатный. Все желающие смогу посетить:

- Ярмарку;

- «Вятский разгуляй»,

- Программу для детей;

- Диско-программу;

- Показ мод от Елены Пелевиной;

- Концерты артиста Лиона Измайлова и итальянского артиста Энрико Колонна.