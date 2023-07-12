Вход для всех бесплатный
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области село Вятское 29 июля отметит свой День рождения. Гостей праздника – местных жителей и туристов – ждет много всего интересного. Об этом рассказали в правительстве региона.
Начало программы в 12 часов, вход бесплатный. Все желающие смогу посетить:
- Ярмарку;
- «Вятский разгуляй»,
- Программу для детей;
- Диско-программу;
- Показ мод от Елены Пелевиной;
- Концерты артиста Лиона Измайлова и итальянского артиста Энрико Колонна.