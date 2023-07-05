В отношении ивановского тренера, который палкой воспитывал учеников, возбуждено уголовное дело

Сейчас сотрудники СК работают в спортивном клубе. ФОТО: СКР по Ивановской области

В отношении тренера ивановского спортивного клуба «Патриот» возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

О том, что происходит во время тренировок, рассказала изданию IvanovoNews мать одного из юных воспитанников. По словам женщины, тренер ввел свою систему наказания – «за лень и непослушание» он бил детей. Мать 10-летнего спортсмена сфотографировала гематомы на ягодицах своего сына, снимками, опубликованными в СМИ, заинтересовался региональный СК.

- Следствием установлено, что систематически в ходе проведения тренировок в секции «Смешанные единоборства» в одном из спортивных клубов города Иваново тренер наносил побои кулаком и палкой 10-летнему воспитаннику по различным частям тела, причиняя ему физические и психические страдания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники СК работают в спортивном клубе. Предметы, которые могут стать доказательствами по уголовному делу, изъяты. Например, деревянная палка.

Тренер клуба задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следственное управление обращается к родителям воспитанников данного спортивного клуба: если ваш ребенок пострадал от противоправных действий тренера, вы можете обратиться во Фрунзенский межрайонный следственный отдел по адресу: Иваново, улица Жиделева, д.5, либо по телефону: 31-29-56.