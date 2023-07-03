Следователи проверяют информацию об избиении ребенка тренером в Иванове

Мама одного из воспитанников спортивной секции Иваново утверждает, что ее сына избил тренер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мама одного из воспитанников спортивной секции Иваново утверждает, что ее сына избил тренер. Женщина уже обратилась и в правоохранительные органы, и в средства массовой информации.

В распоряжении издания IvanovoNews оказались фотографии, предоставленные мамой 10-летнего ребенка. На кадрах – многочисленные синяки на ягодицах мальчика. По словам женщины, удары были нанесены палкой «за лень и непослушание».

Сейчас следственные органы занимаются проверкой сообщения об избиении юного спортсмена. Сообщается, что этот случай – не единственный в практике тренера.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства в сфере предоставления несовершеннолетним услуг. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.