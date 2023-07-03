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Иваново3 июля 2023 11:45

Следователи проверяют информацию об избиении ребенка тренером в Иванове

Мама 10-летнего мальчика утверждает, что ее сына тренер бил палкой по ягодицам
Полина Вачнадзе
Мама одного из воспитанников спортивной секции Иваново утверждает, что ее сына избил тренер.

Мама одного из воспитанников спортивной секции Иваново утверждает, что ее сына избил тренер.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мама одного из воспитанников спортивной секции Иваново утверждает, что ее сына избил тренер. Женщина уже обратилась и в правоохранительные органы, и в средства массовой информации.

В распоряжении издания IvanovoNews оказались фотографии, предоставленные мамой 10-летнего ребенка. На кадрах – многочисленные синяки на ягодицах мальчика. По словам женщины, удары были нанесены палкой «за лень и непослушание».

Сейчас следственные органы занимаются проверкой сообщения об избиении юного спортсмена. Сообщается, что этот случай – не единственный в практике тренера.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства в сфере предоставления несовершеннолетним услуг. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Происшествия: ЧП