Молочный завод из Рыбинска отметили наградами

В Угличе в июне прошла Международная молочная неделя. Фото предоставлено оргкомитетом мероприятия и ООО «РАМОЗ»

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Молочная неделя традиционно проходит в Угличе, где работает Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия. В этом году она состоялась в конце июня. Об участии рыбинской компании в научно-практической конференции и конкурсе качества нам рассказала начальник лаборатории «РАМОЗ» Ирина Кочерина.

- Ирина Валерьевна, золотые медали получили ваши «Арефинские» сметана и творог, творожная масса «Особая» с курагой. Расскажите о впечатлениях от поездки в Углич.

- Мы не первый раз участвуем в конкурсе, продукция удостаивалась медалей и в прошлом году. Нужно сказать, что Международная молочная неделя в Угличе - это масштабная научно-практическая конференция. В этом году в ее программу была включена работа нескольких сессий - «Маркетинговая стратегия в молочной индустрии», «Технологии, упаковка, оборудование» и другие. По каждой из этих тем прозвучали доклады ученых, выступления производственников-практиков. Кроме того, прошли мастер-классы и дегустации продукции. Для нас важно такое живое общение с коллегами, поскольку оно позволяет обмениваться опытом, получать и обсуждать актуальную информацию о новинках в нашей отрасли: технологиях, оборудовании, различных компонентах для выработки продукции, упаковке, изменениях в регулирующих документах и т.д.

- Два из трех ваших продуктов, завоевавших золотые медали, сметана и творог, в магазинах продаются под торговой маркой «Арефинские». Почему «РАМОЗ» выпускает продукцию с таким названием?

- В Рыбинском районе, на реке Ухре, есть село Арефино. Там находится принадлежащая предприятию ферма, молоко с которой служит сырьем для производства нашей продукции. Отсюда и название торговой марки. А для фермы в свое время было специально закуплено поголовье племенного скота.

- Чем ваш творог отличается от продуктов других производителей?

- Технологии производства на разных предприятиях могут отличаться. Мы используем способ, при котором творог по своей структуре получается ближе к зернистому, тогда как у другого производителя он может быть слоистым, пастообразным. И то и другое правильно, а потребитель может выбрать продукцию на свой вкус.

- Расскажите об ассортименте.

- Сейчас наш завод выпускает более 40 наименований молочной продукции: молоко, сливки, кисломолочные продукты, творог, а также широкий ассортимент мороженого.

Молочная продукция из Рыбинска получила дипломы и медали за качество. Фото предоставлено оргкомитетом мероприятия и ООО «РАМОЗ»

- Как и почему у вас появляются новинки? Ведь завоевавшая «золото» творожная масса с курагой - новый продукт?

- Основной объем производства - это традиционная продукция, заслужившая признание потребителей. Новинки разрабатываются специалистами - технологами завода, исходя из покупательского спроса. Конечно, к разработкам подключается и наша лаборатория, которая задействована на всех этапах производства - начиная от контроля за качеством сырья до конечного продукта.

- Как вы сами пришли на «РАМОЗ»?

- Я местная, рыбинская, окончила Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Технолог производства и переработки сельхозпродукции». На «РАМОЗ» пришла более 11 лет назад, работала лаборантом, инженером-химиком, мастером, а затем была назначена начальником лаборатории. Вообще, нужно сказать, что история завода началась в первой половине тридцатых годов прошлого века. Таким образом, у нас уже почти 100-летние традиции и сильный профессиональный коллектив. Использование натурального сырья, а также современное оборудование на производстве и в лаборатории позволяют заводу выпускать продукцию с гарантированным качеством.

- После введения западных санкций у многих переработчиков молока возникли проблемы с поставками заквасок, упаковки для продукции. Вы с этим тоже столкнулись?

- Да, сложности с упаковкой были, но наши специалисты сумели их оперативно решить. А с заквасками перебоев мы не почувствовали, кстати, в этом плане мы взаимодействуем в том числе и с угличским ВНИИМС. Мы работаем ритмично, следуя своим главным принципам: делать ставку на качество продукции и работать в интересах потребителя.

- Спасибо, Ирина Валерьевна! Поздравляем ваше предприятие с заслуженными наградами.

Во время конференции. Фото предоставлено оргкомитетом мероприятия и ООО «РАМОЗ»

О конкурсе качества

- Целью конкурса является мониторинг качества продукции в стране, совершенствование технологий и расширение ассортимента, стимулирование производителей к повышению качества и освоению прогрессивных технологий, обобщение и широкое распространение научного и практического опыта переработчиков молока в области производства высококачественной продукции сыроделия, маслоделия и кисломолочных продуктов. Оценка качества продукции проводится комиссией, состоящей из аттестованных независимых экспертов-дегустаторов высокой квалификации, имеющих многолетний опыт, научные знания в области оценки молочной продукции и оценивающей ее в соответствии с нормативными документами на продукцию и методы их контроля, - рассказал академик РАН, доктор биологических наук, профессор, руководитель Центра научно-прикладных исследований в области сыроделия и маслоделия, председатель дегустационной комиссии Юрий Яковлевич Свириденко.

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