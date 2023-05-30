В Ярославской области спасли медведя, угодившего в колодец

В Угличском районе спасли молодого мишку. Скриншот с видео, департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

В деревне Николякино Угличского района охотничий инспектор и охотник спасли молодого медведя. Мишка провалился в колодец и не мог самостоятельно из него выбраться.

Мужчины спустили в колодец лестницу и дождались, когда лесной гость по ней выберется на свободу.

- Давай, давай, родной. Ай, какой красавец, - подбадривают косолапого его спасители. – Давай, вылезай мишка. Он уже уставший.

С трудом, но животное сумело выкарабкаться, после чего скрылось в лесу. По словам авторов видео, лапа медведя была в крови: возможно, он ее повредил, когда падал или когда пытался спастись.