В Ярославской области впервые в России будут штрафовать за плевание в общественных местах

Штраф за плевок - 1500 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославской области будут штрафовать за плевание в общественных местах. С таким предложением выступил губернатор региона Михаил Евраев. Правки внесены в областной закон об административных правонарушениях.

Штрафовать за плевок будут достаточно жестко - 1500 рублей. В случае, если ярославец повторил административное правонарушение, заплатить за инцидент ему придется в два раза больше - 3000 рублей. Об этом говорится в тексте соответствующего законопроекта.

В данном случае, общественными местами, в которых нельзя плевать, считаются следующие три категории.

Места отдыха в горожан: улицы, площади, скверы, парки, дворы и пляжи. Места общего пользования в жилых домах: лифты, подъезды и лестничные площадки. А также пространства, предназначенные для культурных и спортивных мероприятий.

Стоит отметить, что Ярославская область стала первой в России, где ввели штрафы за плевки в общественных местах.