Житель Костромы за истязание ребенка получил 4 года колонии общего режима Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костроме 32-летний местный житель признан виновным по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Мужчина на протяжении четырех месяцев – с октября 2021 года до января 2022 года издевался над пятилетней дочерью своей сожительницы. Если ему не нравилось, как ребенок себя ведет, он начинал применять к нему «наказания» - избивал его, связывал руки, заклеивал рот липкой лентой, сажал в шкаф и запрещал девочки вылезать из него, пока он сам не разрешит это. Злоумышленник думал, что таким образом воспитывает ребенка.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, в отношении матери девочки СУ СК России по Костромской области расследуется уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». По решению суда она ограничена в родительских правах в отношении дочери.