Среда - маленькая пятница!

Кукла Сергея Жукова снова в Ярославле. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Все лето, каждую среду будем танцевать до утра в Руки ВВерх! Бар на Первомайском бульваре, 1.

Свободный вход и вкуснейшие коктейли и настойки по специальным ценам.

Сфотографируйся на память в Руки ВВерх! Бар. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Всем девушкам подарок. Для вас:

- лучшие диджеи сети

- специальное меню на напитки

- отдельный зал с поющим ведущим и дискокараоке до утра

Адрес: г. Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

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Танцуем. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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