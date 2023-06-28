Ярославль
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Ярославль
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Общество28 июня 2023 6:15

Среда - маленькая пятница!

И теперь есть место где можно отметить этот прекрасный повод
Алексей Иванов
Кукла Сергея Жукова снова в Ярославле. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Кукла Сергея Жукова снова в Ярославле. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Все лето, каждую среду будем танцевать до утра в Руки ВВерх! Бар на Первомайском бульваре, 1.

Свободный вход и вкуснейшие коктейли и настойки по специальным ценам.

Сфотографируйся на память в Руки ВВерх! Бар. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Сфотографируйся на память в Руки ВВерх! Бар. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Всем девушкам подарок. Для вас:

- лучшие диджеи сети

- специальное меню на напитки

- отдельный зал с поющим ведущим и дискокараоке до утра

Адрес: г. Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

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Танцуем. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Танцуем. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Афиша: Ночные клубы