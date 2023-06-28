Среда - маленькая пятница!

Кукла Сергея Жукова снова в Ярославле. ФОТО: Руки ВВерх! Бар
LjN8JugbH
Все лето, каждую среду будем танцевать до утра в Руки ВВерх! Бар на Первомайском бульваре, 1.
Свободный вход и вкуснейшие коктейли и настойки по специальным ценам.
Сфотографируйся на память в Руки ВВерх! Бар. ФОТО: Руки ВВерх! Бар
Всем девушкам подарок. Для вас:
- лучшие диджеи сети
- специальное меню на напитки
- отдельный зал с поющим ведущим и дискокараоке до утра
Адрес: г. Ярославль, Первомайский бульвар, 1
Телефон: 8 (4852) 60 90 50
Подробнее на сайте
Танцуем. ФОТО: Руки ВВерх! Бар
18+ Реклама. ООО «РВ Калининград», ОГРН 1207700410510, ИНН 9710086182