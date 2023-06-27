В Ярославле девять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом

По всей видимости, удар был достаточно сильный. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 27 июня, примерно в 12 часов произошло ДТП с автобусом.

На перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого рейсовый автобус, за рулем которого находился 43-летний мужчина, врезался в столб. Скорей всего, водитель не справился с управлением. По всей видимости, удар был достаточно сильный, в больнице сейчас находятся девять пассажиров. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

- В результате ДТП по предварительной информации в больницу доставлено 9 пассажиров. Остальным оказана разовая мед.помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.