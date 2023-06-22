«Я всегда хотела максимальный результат»: в Ярославле выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница провинциального колледжа Варвара Кузьмина. ФОТО: из личного архива Варвары

В Ярославле СМИ уже несколько дней пишут о девочке, которая набрала 300 баллов на ЕГЭ. Эта девочка – выпускница провинциального колледжа Варвара Кузьмина. Она сдала все три экзамена – русский язык, историю и обществознание – на самый высокий результат.

Что делала во время учебного года, как готовилась к ЕГЭ и на что рассчитывала Варя – об этом она рассказала КП-Ярославль.

- Я вообще отличница, и внутри, и по поведению своему, я всегда хотела, чтобы у меня был максимальный результат. По-настоящему рассчитывать на него, конечно, я не могла, потому что 100 баллов даже по одному предмету – это большая удача, слишком большое количество факторов должно соединиться, - рассказывает Варвара. – С начала года, когда начала готовиться к экзаменам, сразу всем отвечала, что хочу 305 баллов – дополнительные пять баллов за золотую медаль и за ГТО. Я это в шутку всегда говорила, потому что не рассчитывала на них на самом деле, но в душе верила и надеялась.

- Куда ты планируешь поступать с этими высочайшими баллами?

- Главное целью действительно было поступление в хороший ВУЗ, чтобы без проблем переехать в другой город – я хочу в Санкт-Петербург, планирую поступать в СПбГУ на исторический факультет. Историю и обществознание, как дополнительные предметы для сдачи, я выбрала, потому что заранее посмотрела программу ВУЗа и все для себя определила.

- Как ты готовилась к ЕГЭ?

- По всем экзаменам было по-разному. У меня очень хороший учитель по истории, она нас отлично готовила. Я сама много чего смотрела, мне это интересно - лекции и исторические фильмы. По обществознанию я занималась в онлайн-школе. Помимо этого, по всем предметам решала задания из специального сборника, - сказала Варя. – Я готовилась с начала 11-го класса, в 10-м - вообще об этом не задумывалась. Не сказать, что у меня были бессонные ночи за учебой и по пять часов в день я тоже не сидела. Для меня очень легко прошла подготовка, у меня хорошая память и мне нравится учиться – никакого стресса или напряжения у меня не было.

" Не сказать, что у меня были бессонные ночи за учебой и по пять часов в день я тоже не сидела". ФОТО: из личного архива Варвары

- Если все получилось так легко, и у тебя было свободное время, чем ты занималась вне учебы?

- Я абсолютно также жила, как и все остальные годы, только меньше читала художественной литературы, сейчас все наверстаю, а то книжек назаказывала, но во время учебного года не успевала их открывать, - рассказывает Варвара Кузьмина. – Были, конечно, и периоды, когда я полностью отдыхала от учебы.

Помимо подготовки к ЕГЭ, Варя участвовала в олимпиадах в течение учебного года – в основном в начале весны. Иногда предстоящие экзамены отходили на второй план, и выпускница полностью посвящала себя олимпиадам по истории. Они не принесли ей побед, которые бы обеспечили поступление в ВУЗ, однако, своими результатами Варвара все равно гордится.

- Помимо истории и обществознания, я еще сдавала английский язык, результаты по нему пока неизвестны, но я к нему не готовилась, так как он мне не нужен для поступления. Наверное, 100 баллов не будет, но надеюсь, что больше 80.

- Что ты собираешься делать после окончания университета?

- Я не до конца сама понимаю, куда вообще принимают после исторического факультета – думаю, что в основном, это педагогическая деятельность, на которую я и настроена. Может быть, буду учителем в школе и репетитором дополнительно, посмотрю, - говорит Варя. – Вряд ли я буду как-то связана с археологическими раскопками, но попробовать хочется. Думаю, подобное будет на практике в университете, поэтому, я очень рада этому. Было бы здорово заниматься научной деятельностью: писать статьи научные, на конференциях выступать.

- Варвара, в чем твой секрет успеха?

- Не представляю, как правильно ответить на этот вопрос… Мне кажется, что в ЕГЭ важно понять систему, некую схему, критерии, понять то, что хотят увидеть составители от сдающих. Ну и, конечно, внимательность, умение быстро собираться и концентрироваться.

Скоро Варя Кузьмина будет подавать документы в питерский ВУЗ. Мы желаем ей удачи при поступлении и веселой студенческой жизни.

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