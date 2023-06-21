Ростовский кремль: новое для туристов

Александр Филяев возглавляет государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" с 21 июня 2021 года. ФОТО из личного архива

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О том, что лучшие подарки к празднику - это открытие сразу нескольких выставочных пространств и экспозиций, в также активные реставрационные работы, нам рассказал директор ГМЗРК Александр Филяев.

- Александр Евгеньевич, два года назад, 21 июня 2021 года, вы вступили в должность директора «Ростовского кремля». Что удалось сделать за это время?

- Одно из основных направлений нашей деятельности - экспозиционно-выставочная работа. За два года созданы две новые экспозиции, открыто более 20 выставок. Сейчас посетители могут увидеть в музейных залах 14 тысяч экспонатов. Важное достижение - открытие после реставрации двух новых современных музейных объектов: Конюшенного двора Ростовского кремля и Дома И.А. Шлякова, их совокупная экспозиционная площадь приближается к 1500 кв. м.

В этом году открыта выставка «Иван Васильевич: Путешествие во времени» - инновационный проект, сочетающий классические музейные подходы и новые световые и звуковые приемы сценарного сопровождения, а также гастрономическое наполнение.

В Доме И.А. Шлякова открыт Музей фарфора, посетители которого могут увидеть более двух тысяч изделий из фарфора, фаянса, керамики и стекла, произведенных в России, странах Востока и Западной Европы.

- Постоянный процесс в музее - реставрационные работы…

- Да, наши специалисты отреставрировали более 500 музейных предметов, а общая численность музейного фонда выросла на 7 тысяч предметов и составила более 229 тысяч единиц хранения.

Важно не только грамотно реставрировать, но и правильно хранить предметы. В здании Конюшенного двора оптимизирован температурно-влажностный режим, что позволило начать заполнение фондовых помещений музейными коллекциями. В частности, начат перенос коллекции иконописи и скульптуры из помещений церкви Григория Богослова, в результате широкая публика сможет осматривать ее уникальные интерьеры. Инициировано строительство отдельного здания фондохранилища - это позволит освободить исторические помещения XVII века для размещения в них экспозиций и выставок.

- Музей-заповедник - это и архитектурные памятники. Как ведется работа по их сохранению, реставрации?

- Идут ремонт сводов и стен Водяной башни, установка противоаварийных опорных конструкций для Восточного прясла южной стены Митрополичьего сада. Работы по кровле деревянной церкви Иоанна Богослова на Ишне позволят организовать показ для публики этого уникального памятника XVII века.

Продолжается реставрация Самуилова корпуса XVI - XVII веков, где обнаружены уникальные находки - иконы и фрагмент фресковой росписи XVII века.

- Что нового ждет ваших гостей?

- Мы стараемся, чтобы каждое посещение Ростовского кремля было ярким, а турист вновь возвращался к нам за новыми впечатлениями. Развиваем событийный туризм, инновационные идеи. На площадке Конюшенного двора создан летний кинотеатр, посетители которого могут бесплатно увидеть классические произведения советского кинематографа. В «Бук-кафе» будет предложено не только насладиться блюдами, приготовленными по старорусским рецептурам, но и обменяться книгами в рамках бук-кроссинга.

Разработаны новые экскурсионные программы: «Музейный квартал в Ростове Великом», объединяющий туристические достопримечательности исторической части города; вечерняя экскурсия по Ростовскому кремлю «Мистическое средневековье»; культурно-просветительская программа путешествия школьников в рамках национального проекта «Культура».

Реализованы проекты по привлечению детской, юношеской и семейной аудитории: тревелскечинг (путешествие с зарисовкой в Митрополичьем саду), мастер-класс «Арт-пленэр» на территории Ростовского кремля, «Огород по-ростовски», просветительский проект «Прогулки по музеям онлайн» и другие.

Создан квест по qr-кодам «Это я удачно зашел» по местам съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Свыше 30% уличной территории музея обеспечены устойчивым сигналом Wi-Fi с авторизацией для посетителей.

Приезжайте в Ростовский кремль, он становится все более уютным, интересным и разнообразным. А мы всегда рады гостям!

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ФГБУК «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник» ИНН 7609006266