В Костроме местный житель получил 6,5 лет за то, что ударил ножом двух мужчин

Мужчина признался в содеянном Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костроме 60-летний местный житель признан виновным в двух преступлениях по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В прошлом году 18 августа мужчина был нетрезв и находился на ночлежке для бездомных. Там он начал ссориться с 37-летним знакомым. Злоумышленник схватился за нож и ударил им приятеля в грудь. Последний получил тяжелые травмы.

Через 10 дней, 28 августа, 60-летний костромич вновь был нетрезв и сидел в строительном вагончике на проспекте Текстильщиков. Туда зашел 44-летний мужчина, с которым ранее подсудимый не был знаком. Они начали ссориться, и местный житель снова схватился за нож, ударив в грудь незнакомца.

- В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых ему преступлений подсудимый признал в полном объеме. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.