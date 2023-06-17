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Происшествия17 июня 2023 8:30

В Ярославле местный житель избил знакомого, который после этого умер

Трагедия произошла неделю назад, 10 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
Злоумышленник находится под стражей

Злоумышленник находится под стражей

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 10 июня на улице Белинского между местным жителем и его 25-летним знакомым завязалась ссора. Решить проблему словами не удалось и мужчина начал избивать своего приятеля. Последний скончался почти сразу на месте происшествия. Правоохранительные органы смогли установить личность и задержать подозреваемого.

- Следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

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