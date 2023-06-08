В Ярославле после продолжительной болезни умер заслуженный артист России Юрий Клипп

В Ярославле скончался Юрий Клипп. ФОТО: Ярославский ТЮЗ

В Ярославле скончался заслуженный артист России, актер Ярославского ТЮЗа, режиссер и педагог Юрий Клипп. Ему было 85 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

- Юрий Аркадьевич 40 лет служил в Ярославском ТЮЗе. Он сыграл множество ярких ролей в спектаклях, которые останутся в сердцах его зрителей – «Дракон» (Дракон), «Мастер и Маргарита» (Мастер), «Вишневый сад» (Гаев), «Три сестры» - Кулигин, «Ящерица» - Вождь, «Две стрелы», «Родительская суббота» - отец, «Принцесса Кру» -Мельхиседек, «Светит да не греет» - Худобаев, «На дне» - Барон, «Полианна» - Доктор Чилтон. Также поставил несколько спектаклей в качестве режиссера, - рассказали в ТЮЗе.

Юрий Клипп родился в 1938 году в Запорожье. В 1968 году окончил ГИТИС имени Луначарского, работал в театрах Львова, Таллина, Новгорода, Тамбова, Ярославля. В 1978 году снялся в картине «Под созвездием Близнецов», в двухтысячных годах играл в сериалах «Слепой-2», «Подкидной» и «Котовский».

По предварительной информации, прощание с актером пройдет завтра, 9 июня, в ритуальном зале соловьевской больницы. Отпевание и похороны состоятся на кладбище «Тугова гора».