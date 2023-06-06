Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 6 июня 2023 14:15

В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды

Вечером 5 июня ожидается гроза и сильный ветер
Полина Вачнадзе
В Костромской области в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер.

В Костромской области в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие часы в Костромской области ожидается гроза и усиление ветра. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. Такой прогноз на ближайшие часы дал региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за непогоды с 18:00 5 июня по распоряжению губернатора в Костромской области вводится режим повышенной готовности.

Руководители органов исполнительной власти должны обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на складывающуюся обстановку и к ликвидации последствий возможных ЧС. Главы районов должны также мониторить обстановку и своевременно реагировать на обращения жителей.

Общество: ВОПРОС ДНЯ