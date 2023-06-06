В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды

В Костромской области в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие часы в Костромской области ожидается гроза и усиление ветра. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. Такой прогноз на ближайшие часы дал региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за непогоды с 18:00 5 июня по распоряжению губернатора в Костромской области вводится режим повышенной готовности.

Руководители органов исполнительной власти должны обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на складывающуюся обстановку и к ликвидации последствий возможных ЧС. Главы районов должны также мониторить обстановку и своевременно реагировать на обращения жителей.