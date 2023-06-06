В ивановском Роспотребнадзоре рассказали, если ли на прилавках местных магазинов смертельно опасный «Мистер Сидр»

Из магазинов изымают опасный напиток. Фото: УМВД по Ульяновской области

От алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России погибли уже 28 человек. Наибольшее количество умерших в Ульяновской области. Здесь насмерть отравились 18 человек. Медикам не удалось спасти семерых жителей Самарской области, двух отравившихся из Нижегородской области и одного – из Удмуртии. 55 пациентов находятся в больницах.

Известно, что смертельно опасный алкоголь был изготовлен на территории Самарской области. По предварительной версии, ульяновские полицейские обнаружили в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. Изъятие напитков этой марки сейчас идет по всем магазинам России. В Ивановской области данной продукции, по информации регионального Роспотребнадзора, нет.

- На территории нашего региона на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного товара, - сообщили в ведомстве. - Управление призывает не употреблять пивной напиток «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств. При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в Управление.

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