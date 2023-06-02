В Ярославской области большегрузам-нарушителям выписаны штрафы на сумму 111 млн рублей

Михаил Евраев: - Мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах. Фото: Правительство Ярославской области

По поручению губернатора Михаила Евраева в регионе усилены профилактические рейды по выявлению грузоперевозчиков, нарушающих правила движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Так, Центром автоматической фиксации административных правонарушений Ространснадзора вынесено 556 постановлений.

– Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах, – отметил Михаил Евраев.

Все нарушения, отмечает правительство области, выявлены благодаря автоматическим пунктам весогабаритного контроля. Их устаноке уделяет большое значение губернатор Михаил Евраев. В результате новые пункты контроля появятся в первоочередном порядке на дорогах опорной сети, формирующих межрегиональные транспортные коридоры, в том числе в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей. В настоящее время проектная документация по четырем новым пунктам весогабаритного контроля находится на госэкспертизе. Еще по трем объектам проводится процедура электронных торгов на строительно-монтажные работы.