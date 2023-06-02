«Страна героев» открылась в Ярославской области

За три смены в «Стране героев» отдохнет почти тысяча ребят, получивших путевки бесплатно. Фото: Правительство Ярославской области

На базе детского оздоровительного лагеря «Полянка» собрались 300 талантливых школьников, увлеченных историей, поисковой работой, добровольчеством и журналистикой. А всего за три смены в нем отдохнет почти тысяча ребят, получивших путевки бесплатно, в качестве поощрения за отличную учебу и достижения в науке, спорте, творчестве и общественной жизни.

– Ребят в «Стране героев» ждет очень насыщенная познавательная программа. Они смогут пройти курсы по военной истории, ораторскому мастерству, получат навыки самообороны, научатся создавать медиапроекты, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Будет еще много творческих мероприятий, где они смогут проявить все свои таланты и способности. И, самое главное, получат возможность встретиться с настоящими героями – Героями России, с теми, на кого можно и нужно равняться. И будем надеяться, что эти ребята придут им на смену, и наша страна будет прирастать честными, мужественными, смелыми людьми, на именах которых строится история большого государства.

Как сообщает правительство области, на конкурсный отбор по получению бесплатных путевок в лагерь было подано более 1500 заявок от участников из 23 субъектов Российской Федерации, включая Москву, Ярославскую, Белгородскую, ДНР, ЛНР и другие регионы.

К старту всероссийского проекта во взаимодействии со структурами правительства региона в рыбинском лагере были организованы площадка для сдачи норм ГТО, лазерный тир, медиацентр, веревочный городок и другие инфраструктурные объекты, необходимые для реализации программы. В инструкторский состав введены преподаватели вузов, мастера спорта, офицеры в запасе, инструкторы и опытные вожатые.

Смены всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев» в Ярославской области организованы в рамках национального проекта «Культура», реализуемого в регионе областным правительством, на основе соглашения о сотрудничестве между общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество», правительством Ярославской области и администрацией города Рыбинска в 2023 и 2024 годах.