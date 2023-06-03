День города Ростова Великого-2023: программа праздника и перечень закрытых для проезда улиц

В День города в Ростове пройдет выставка изделий народных промыслов различных регионов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 июня, Ростов Ярославской области отмечает День города, который пройдет под названием «Ростов – Яркий! Летний! Твой!». Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.

Соборная площадь

09:00-20:00

«Ростовская ярмарка»: выставка-продажа изделий народных промыслов различных регионов России;

«Ремесленная мастерская»: изготовление изделий народных промыслов с мастер-классами.

11:00-12:00

«Ярмарочные гуляния», «Шоу на дровах»: интерактивно-развлекательная программа с участие ансамбля «Завлекаши».

12:00-15:00

«Мы вместе!»: фестиваль народного творчества городов Золотого кольца России.

15:00-16:00

Торжественное открытие праздника

16:00-17:30

«По дорогам детства»: детская театрализованная программа;

17:30-18:30

Концерт образцового коллектива детского театра эстрады «Веселая семейка».

18:30-20:00

«Танцуй, Ростов»: танцевальный нон-стоп.

20:00-21:30

Большой эстрадный концерт.

21:30-22:30

Поп-группа «140 ударов в минуту», дискотека 90-х.

22:30 Фейерверк

Городской сад

12:00-15:00

Праздничная концертная программа «Мы рады встрече с вами».

Программа предоставлена администрацией Ростова.

Для безопасности участников праздника, администрация Ростова приняла решение сделать центр города пешеходной зоной. Запрет на проезд транспорта будет действовать 3 июня с 6 утра до полуночи.

- Ограничение коснется улиц Каменный мост, Спортивной, Коммунаров (от пересечения с улицей Декабристов), 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Карла Маркса (до пересечения с улицей Моравского), Соборной и Советской площадей, 2-го и 3-го проездов Толстовской набережной, - сообщили в администрации Ростова.

Кроме того, на этих же улицах и площадях 2 июня с 13:00 до окончания праздника запрещается остановка и стоянка автомобилей.