День города Ростова Великого-2023: программа праздника и перечень закрытых для проезда улиц

В День города в Ростове пройдет выставка изделий народных промыслов различных регионов России.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сегодня, 3 июня, Ростов Ярославской области отмечает День города, который пройдет под названием «Ростов – Яркий! Летний! Твой!». Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.
Соборная площадь
09:00-20:00
«Ростовская ярмарка»: выставка-продажа изделий народных промыслов различных регионов России;
«Ремесленная мастерская»: изготовление изделий народных промыслов с мастер-классами.
11:00-12:00
«Ярмарочные гуляния», «Шоу на дровах»: интерактивно-развлекательная программа с участие ансамбля «Завлекаши».
12:00-15:00
«Мы вместе!»: фестиваль народного творчества городов Золотого кольца России.
15:00-16:00
Торжественное открытие праздника
16:00-17:30
«По дорогам детства»: детская театрализованная программа;
17:30-18:30
Концерт образцового коллектива детского театра эстрады «Веселая семейка».
18:30-20:00
«Танцуй, Ростов»: танцевальный нон-стоп.
20:00-21:30
Большой эстрадный концерт.
21:30-22:30
Поп-группа «140 ударов в минуту», дискотека 90-х.
22:30 Фейерверк
Городской сад
12:00-15:00
Праздничная концертная программа «Мы рады встрече с вами».
Программа предоставлена администрацией Ростова.
Для безопасности участников праздника, администрация Ростова приняла решение сделать центр города пешеходной зоной. Запрет на проезд транспорта будет действовать 3 июня с 6 утра до полуночи.
- Ограничение коснется улиц Каменный мост, Спортивной, Коммунаров (от пересечения с улицей Декабристов), 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Карла Маркса (до пересечения с улицей Моравского), Соборной и Советской площадей, 2-го и 3-го проездов Толстовской набережной, - сообщили в администрации Ростова.
Кроме того, на этих же улицах и площадях 2 июня с 13:00 до окончания праздника запрещается остановка и стоянка автомобилей.