Суд обязал администрацию Переславля отремонтировать школу №6

В некоторых помещениях переславской школы опасно находиться. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура провела проверку в школе №6 Переславля-Залесского. Тревогу забили родители учеников. По словам переславцев, дети вынуждены учиться в здании, которое гниет на глазах и ребята дышат этой гнилью.

Школа была построена в 1981 году и, как показала прокурорская проверка, с того момент крышу ни разу капитально не ремонтировали. В некоторых помещениях уже опасно находиться, поэтому их вывели из образовательного процесса.

- Несмотря на необходимость проведения капитального ремонта кровли и разработку школой проектно-сметной документации, органом местного самоуправления денежные средства на ремонт длительное время в бюджет городского округа не закладывались и, соответственно, не выделялись. В ходе проверки в образовательной организации выявлены и нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ведомство внесло в адрес и.о. главы Переславля представление об устранении нарушений, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Тогда прокуратура обратилась в суд требованием провести капитальный ремонт школы и устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

- Решением Переславского районного суда требования прокурора удовлетворены. На администрацию города Переславля-Залесского, городское управление образования и администрацию школы возложена обязанность организовать проведение капитального ремонта школы, включая ремонт кровли, систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонта фасадов и помещений, а также устранить нарушения требований пожарной безопасности, - сообщили об итогах судебного заседания в прокуратуре.

Исполнение решения суда поставлено межрайонной прокуратурой на контроль.