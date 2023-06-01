В Ярославской области с начала 2023 года с должников по алиментам взыскали 300 миллионов рублей

Помощник руководителя регионального отделения УФССП России Екатерина Пиунова и Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин и помощник руководителя регионального отделения УФССП России Екатерина Пиунова назвали главные цифры, касающиеся прав детей и рассказали, как выглядит типичный алиментщик.

Сейчас в регионе живут больше девяти тысяч человек, которые не платят алименты своим детям. Но все-таки, с начала 2023 года с некоторых удалось взыскать почти 300 миллионов рублей. Практически 90% должников – мужчины, женщин из общего количества чуть больше полутора тысяч. На данный момент самым молодым неплательщиком в Ярославской области является 19-летняя девушка, а самым возрастным – 70-летний мужчина. Ко всем ним применяются разные меры воздействий: арест расчетных счетов, недвижимости, привлечение к административной и уголовной ответственности. Часто это заставляет злостного должника вспомнить о своем ребенке и начать выплачивать алименты, к примеру, из 600 человек, которые были привлечены к административной ответственности, 200 уже выделяют деньги на содержание детей. Типичный представитель алиментщика сейчас – мужчина 40-45 лет, живущий в Дзержинском районе города.

Не очень благоразумных родителей – около 300 ярославцев – привлекли к уголовной ответственности, которая подразумевает лишение свободы на год.

Из хороших новостей:

– с начала 2023 года 49 детей-сирот получили жилье;

– больше 10 детей, которым требуется лекарства, обеспечены ими с начала года;

– с начала года 30 детей вновь стали общаться с обоими родителями, которые по какой-то причине развелись.

Помимо общих вопросов, детский омбудсмен Михаил Крупин прокомментировал нашумевшую ситуацию с баром, открывшимся 28 апреля на улице Нахимсона – заведение сменило название «Ад» на «Да», однако, как считает Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области, суть не изменилась.

- Сегодня есть общественное пространство, социальные сети, СМИ. Люди, которые решили назвать данный проект так, посредством всех этих ресурсов распространяют информацию, которая противоречит базовым принципам Российской Федерации: указам Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей», «О стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года», а также Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации, - подчеркнул Михаил Крупин.