Михаил Евраев: «300 детей из Белгородской области примут детские лагеря нашего региона»

Михаил Евраев: - Белгородская область подвергается беспринципным атакам со стороны ВСУ. Фото: Правительство Ярославской области

Детей из приграничных округов Белгородской области разместят в ярославских оздоровительных учреждениях.

В их числе – лагеря имени М. Горького, имени А. Матросова и санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе, а также «Чайка» в Тутаевском районе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

– Находимся на постоянной связи с моим коллегой – губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Регион подвергается беспринципным атакам со стороны ВСУ. Опасность угрожает мирным жителям, в том числе детям. Принято решение вывозить ребят из Шебекинского и Грайворонского округов. Мы предложили свою помощь. Примем детей и разместим в наших лагерях.

Учреждения к приему детей подготовлены при контроле правительства области. В лагерях организована образовательно-развлекательная программа, и гости смогут провести время не только спокойно, но еще и интересно. Правительством региона планируется, что дети из Белгородской области будут отдыхать в регионе в течение месяца.