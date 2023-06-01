В Ярославской области возобновилась выдача загранпаспортов нового поколения

Возобновился прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 июня в России возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации. Срок действия таких документов составляет 10 лет.
- Прием заявлений возобновляется в связи с налаживанием ритмичности поставок комплектующих для микросхем, применяемых для изготовления паспортно-визовых документов нового поколения, а также готовностью АО «Госзнак» обеспечить изготовление паспортов, содержащих электронный носитель информации, - сообщили в пресс-службу УМВД по Ярославской области.
Заявления на выдачу паспорта нового образца принимают по следующим адресам:
- Филиал МФЦ Ярославля
ул.Панина, 38;
- Филиал МФЦ Переславля-Залесского
ул.Проездная, 2б;
- Управление по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области
Ярославль, ул. Собинова, 48;
- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Дзержинскому городскому району
Ярославль, ул. Урицкого, 25Б;
- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Заволжскому городскому району
Ярославль, пр-т Авиаторов, 145;
- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому городскому району
Ярославль, пр-т Октября, 57;
- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
Ярославль, пр-т Фрунзе, 2.
- Отдел по вопросам миграции Межмуниципального Управления МВД России «Рыбинское»
Рыбинск, ул. Свободы, д. 3А;
- Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Тутаевский»
Тутаев, ул. Пролетарская, 30;
- Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовскому району
Ростов, ул. Февральская, 10;
- Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский
Переславль-Залесский, ул. Советская, 16;
- Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Угличскому району
Углич, ул. Академика Опарина, 57.