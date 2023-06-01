В Ярославской области возобновилась выдача загранпаспортов нового поколения

Возобновился прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июня в России возобновляется прием заявлений о выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации. Срок действия таких документов составляет 10 лет.

- Прием заявлений возобновляется в связи с налаживанием ритмичности поставок комплектующих для микросхем, применяемых для изготовления паспортно-визовых документов нового поколения, а также готовностью АО «Госзнак» обеспечить изготовление паспортов, содержащих электронный носитель информации, - сообщили в пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Заявления на выдачу паспорта нового образца принимают по следующим адресам:

- Филиал МФЦ Ярославля

ул.Панина, 38;

- Филиал МФЦ Переславля-Залесского

ул.Проездная, 2б;

- Управление по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области

Ярославль, ул. Собинова, 48;

- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Дзержинскому городскому району

Ярославль, ул. Урицкого, 25Б;

- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Заволжскому городскому району

Ярославль, пр-т Авиаторов, 145;

- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому городскому району

Ярославль, пр-т Октября, 57;

- Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

Ярославль, пр-т Фрунзе, 2.

- Отдел по вопросам миграции Межмуниципального Управления МВД России «Рыбинское»

Рыбинск, ул. Свободы, д. 3А;

- Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Тутаевский»

Тутаев, ул. Пролетарская, 30;

- Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовскому району

Ростов, ул. Февральская, 10;

- Отдел по вопросам миграции Отдела МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, ул. Советская, 16;

- Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Угличскому району

Углич, ул. Академика Опарина, 57.