В правительстве рассказали, хватит ли «бомбоубежищ» на всех ярославцев

В защитных сооружениях смогут укрыться 102,8% населения Ярославской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева житель региона Михаил Быков задал вопрос о бомбоубежищах. Ярославец поинтересовался, в каком состоянии они находятся и насколько люди защищены в случае атак с воздуха.

Как пояснили в правительстве области, в настоящее время в законодательстве РФ термин «бомбоубежище» не применяется. Вместо него введено понятие «защитное сооружение».

Для укрытия используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны или приспособленные под них заглубленные помещения и подземные пространства.

- По информации департамента строительства может быть укрыто в заглубленных помещениях и помещениях, приспосабливаемых под защитные сооружения, 102,8% населения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно требованиям ФЗ от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» органы местного самоуправления должны самостоятельно создавать и поддерживать в постоянной готовности защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, а также проводить подготовку населения.

- По вопросам предоставления гражданам средств коллективной защиты по месту жительства, рекомендуем обращаться в орган местного самоуправления по месту проживания, - уточнили в правительстве региона.