Михаил Евраев: «Расходы бюджета на 2023 год выросли на 9,4 млрд рублей»

Депутаты одобрили все изменения, которые предложила внести в главный финансовый документ региона исполнительная власть. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославская облдума приняла внесенные правительством области поправки в региональный бюджет на 2023 год.

Подробнее об изменениях рассказал губернатор Михаил Евраев.

– Произошло серьезное увеличение нашего областного бюджета, а это значит, что возможностей у региона стало больше и он сможет развиваться опережающими темпами, – сказал глава региона. – Расходы бюджета на 2023 год выросли на 9,4 млрд рублей (до 126 млрд рублей), из которых 8 млрд рублей – это федеральные средства и только 1,4 млрд рублей – областные. Дефицит бюджета в 2023 году увеличится на 2 млрд рублей, но федерация возместит нам эти расходы в первом квартале 2024 года. Ярославская область получила федеральный бюджетный кредит на 2,3 млрд рублей, потратим эти средства на реализацию социально значимых проектов опережающими темпами. В частности, 2,1 млрд рублей направим на ремонт региональных дорог (62,5 километра), в том числе дорог Рыбинск – Арефино, станция Лом – Большое Село и Рыбинск – Пошехонье. На 174 млн рублей с опережением будут приобретены и оснащены оборудованием 13 фельдшерско-акушерских пунктов – дополнительно к 17 ФАПам, которые закупают по плану в этом году. Также капитально отремонтируют три поликлиники и шесть ФАПов.

Еще 169 млн рублей правительство направит на ремонт ряда учреждений культуры.

Бюджетный кредит будет погашен правительством области в первом квартале 2024 года за счет федеральных средств при условии, что регион выполнит все обязательства.

Михаил Евраев добавил, что безвозмездно от федерации область получила порядка 6 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей пойдет на развитие городского электротранспорта и автомобильного транспорта.

Кроме того, губернатор пояснил, что 402 млн рублей пойдет на создание туристического кода центров городов Углича и Переславля-Залесского, 40 млн рублей – на программу коротких путешествий школьников 5 – 9-х классов по Ярославской области;

- 225 млн рублей из федерального бюджета заместят областные деньги на ремонт моста в Рыбинске, освободившиеся средства направят на ремонт дорог в Ярославле;

- 70 млн рублей правительство области направит на перенос с 2024-го на 2023 год работ по строительству ледовой арены в Тутаеве, 26 млн рублей – на расселение аварийного дома в Ростове на улице Пролетарской, 47;

- более 29 млн рублей предусмотрено на газификацию помещений для малоимущих граждан в связи с введением новой категории льготников, 50 млн рублей дополнительно заложили на обеспечение лекарственными препаратами онкогематологических пациентов, 1,6 млн рублей – на единовременную выплату детям участников СВО, обучающимся в вузах (44 человека, по 30 тысяч рублей);

- на 21 млн рублей правительство региона закупит 35 камер для мониторинга пожароопасной обстановки;

- 50 млн рублей закладывается на дополнительные работы при строительстве школы на 1100 мест на улице Пашуковской в Ярославле;

- на ремонт кровель в 10 больницах правительство области заложило 25 млн рублей, а 40 млн рублей – на замену девяти лифтов: в областной онкологической больнице, Даниловской ЦРБ, Ярославском областном госпитале ветеранов войн, областной клинической больнице, областной детской клинической больнице.

Развитие дорожной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений в бюджетной политике региона. По словам Михаила Евраева, значительные позитивные изменения будут по всей территории области.

– Если говорить про Ярославль, то финансирование по дорогам приближается к почти пяти миллиардам рублей. Сейчас – 4,7 – 4,8 млрд рублей. Такого никогда не было, – сказал губернатор. – Всего приведут в порядок 93 дороги. Ключевые – улица Победы, участки проспектов Машиностроителей, Октября, Дзержинского, Ленинградского, Фрунзе, улиц Свободы и Пожарского и другие. К ноябрю будет совершенно иная ситуация по дорогам.