Михаил Евраев: «Забота о каждом участнике СВО и его семье – абсолютный приоритет для нас»

Михаил Евраев: - Каждая семья наших героев – участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев оценил готовность помещений и пообщался с участниками СВО.

– Как отметил Президент в своем послании Федеральному Собранию, каждая семья наших героев – участников СВО должна быть окружена заботой и вниманием. Это абсолютный приоритет для нас, – сказал Михаил Евраев. – Именно этому принципу Ярославская область следует во всех направлениях своей работы: это и специальные региональные меры поддержки для наших военнослужащих и их семей, и обеспечение бойцов всем необходимым на передовой, и развитие волонтерского движения #МыВместе, и патронаж семей на уровне каждого муниципального района области, а также санаторно-курортное лечение, психологическая и социальная реабилитация ребят, которые возвращаются домой из зоны СВО.

Фонд создан по поручению Президента России Владимира Путина для адресного сопровождения ветеранов и семей погибших бойцов при организационной поддержке правительства области . Задача – сделать так, чтобы эти категории могли получить поддержку по всем вопросам без исключения в режиме одного окна. В здании фонда оборудованы зал информации, конференц-зал, комната эмоциональной разгрузки.

Как проинформировали губернатора во время его визита в филиал фонда «Защитники Отечества», здесь будут помогать в обеспечении ветеранов СВО техническими средствами реабилитации, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия. В числе задач также организация просветительской деятельности в сфере патриотического воспитания, организация мероприятий по увековечению памяти участников спецоперации и их подвигов, проведение спортивных мероприятий с участием ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

– Сотрудники фонда будут помогать военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, и их семьям в получении бесплатной юридической и психологической помощи, услуг по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, выплат, дополнительного образования, в оформлении документов, трудоустройстве, – цитирует правительство области руководителя ярославского филиала Наталью Кравчук.

Обратиться в фонд можно с 9 до 18 часов по телефону (4852) 500-356, сообщило правительство области.