Прокуратура выявила факт мошенничества в крупном размере при ремонте дорог в Дзержинском районе Ярославля

Подрядчик за ремонт дорог в Ярославле получил 1,9 миллиона рублей. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку соблюдения требований законодательства о целевом расходовании бюджетных средств при ремонте дорог.

В октябре 2022 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу» и производственная строительная компания «Ремстрой» заключили договор на выполнение работ по текущему содержанию дорог. После окончания ремонта стороны подписали акты, которые послужили основанием для перевода подрядчику оплаты – около 1,9 миллионов рублей.

Однако прокурорская проверка показала, что на улицах Панина и Труфанова, а также Ленинградском проспекте треть работ выполнена не была, на некоторых участках толщина асфальта оказалась в два раза меньше положенной.

- Фактическая стоимость выполненных работ составила около 900 тысяч рублей. Необоснованная оплата невыполненных и выполненных некачественно работ повлекла причинение крупного ущерба бюджету Ярославля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Материалы проверки были направлены в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором района на контроль.