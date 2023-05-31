В Ярославской области с 1 июня начинает работать единая электронная регистратура

Для всех медучреждений будет действовать единый номер - 122 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области уже завтра, 1 июня, начинает работать единая регистратура. Теперь местные жители смогут записаться ко врачу или же вызвать его на дом только по номеру 122. Ежедневная загрузка - 5000 звонков, планируется, что ждать ответа от оператора нужно будет не больше трех минут.

С завтрашнего дня для всех регистратур Ярославской области подключат переадресацию – это значит, что когда человек будет пытаться дозвониться по старому номеру поликлиники, он автоматически попадет в единый колл-центр. Также по номеру 122 горожане смогут оставить сообщение с вопросами или впечатлениями после посещения больницы. Все эти обращения будут напрямую передаваться в департамент здравоохранения и фармации.

При условии, что в поликлинике, к которой прикреплен человек, свободных явок к врачам не будет, оператор на выбор предложат сходить в другое медучреждение, где к нужному специалисту будут места.

- Один из новых доступных способов записи – телеграмм-бот. Гражданин должен быть идентифицирован, как житель Ярославской области. Информация о медицинском полисе или снилсе, должна находиться в медицинской информационной системе для того, чтобы по звонку можно было определить, куда прикреплен человек и уже на основании полученных данных предложить доступные ячейки для записи к медицинским специалистам, - отметил Александр Королев.

Параллельно с единой электронной регистратурой, остаются и другие варианты записи в медучреждения:

- регистратура при очном посещении;

- инфомат в поликлинике;

- интермед76;

- госуслуги.

Еще одно полезное нововведение - так называемый лист ожидания. Это означает, что врач сам записывает человека к специалисту узкой направленности, к которому пациент не может записаться напрямую. После этого, медучреждение в течение двух недели должно свяжется в местным жителем и пригласит его на прием с конкретными датой и временем.

При отсутствии явок к определенному врачу, действует такая же схема – запросы автоматически будут фиксироваться в листе ожидания, но в этом случае попасть уже получится только к поликлинике, куда прикреплен местный житель.

Перечень специалистов, к которым можно записаться:

- акушер-гинеколог;

- стоматолог;

- хирург;

- уролог;

- офтальмолог;

- ЛОР;

- психиатр.

Гости региона по номеру 122 смогут вызвать врача на дом, назвав адрес, где они остановились. Записать ко врачу его не смогут, он должен будет придти и ждать приема в порядке живой очереди.