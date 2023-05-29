В Ярославской области сотрудники полиции спасли тонущую девушку

Девушка никак не могла подплыть к берегу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гаривлов-Ямском районе 26 мая сотрудники полиции спасли тонущую местную жительницу. Им поступило сообщение о том, что в районе городского пляжа в Которосле плавала девушка, а затем исчезла под водой.

На место происшествия сразу же отправились подполковник полиции А.И. Теймуров и лейтенант полиции А.Д. Романов. Когда они приехали, в воде никого не увидели. Мужчины прошли вниз по течению и обнаружили девушку, которая никак не могла подплыть к берегу. Она практически обессилела и иногда уходила под воду.

- Подполковник полиции А.И. Теймуров грамотно оценив обстановку незамедлительно бросился в воду для спасения потерпевшей. Ему удалось подтащить девушку к противоположному берегу реки, где совместно с участковым А.Д. Романовым ее вытащили на берег и оказали необходимую помощь, - рассказали в УМВД России по Ярославской области. - Спасенная 26-летняя девушка, уроженка Гаврилов-Яма, несмотря на то, что долго находилась в холодной воде, от медицинской помощи отказалась.