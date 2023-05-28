Михаил Евраев: «В 2023 году подсветим более 60 зданий в Ярославле и области»

Михаил Евраев: – В праздничный день помимо здания Союза художников России подсветка заработала еще на 7 объектах. Фото: Правительство Ярославской области

В праздничный день подсветка заработала еще на семи объектах.

– С Ярославля мы начали проект по архитектурно-художественной подсветке зданий, – сказал Михаил Евраев. – За прошлый год подсветили 56 зданий. В том числе такие знаковые для города, как Казанский собор, Сретенская и Знаменская церкви, часовня Александра Невского и церковь Богоявления Господня, бывшее здание речного вокзала, опоры Октябрьского и Воздвиженского мостов, здания присутственных мест и Ярославской областной думы на Советской площади, кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы на Стрелке и многие другие. В 2023 году подсветим еще 64 объекта, расположенных как в Ярославле, так и в других городских округах и районах области.

В числе зданий, которые будут подсвечены в этом году по инициативе губернатора, Дом актера, Ярославский планетарий, культовые объекты религиозных конфессий, пожарная каланча в Угличе, собор Троицы Живоначальной в Пошехонье, церковь Николая Чудотворца в Данилове.

Осуществление архитектурно-художественной подсветки зданий в регионе проводится по инициативе губернатора Михаила Евраева и при его контроле.