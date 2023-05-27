День города Ярославля завершился салютом

В Ярославле завершилось празднование Дня города.
Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле отметили День города. Закончился праздник красочным салютом на Стрелке, посмотреть который собрались тысячи ярославцев.
ФОТО: мэрия Ярославля
Открытие торжеств в честь 1013-летия со дня основания города на Волге тоже было ярким. Прошло оно на стадионе "Спартаковец".
ФОТО: мэрия Ярославля
ФОТО: мэрия Ярославля
Днем в небо над Ярославлем на сверхлегких самолетах "Саванна" поднялась пилотажная группа "Первушино" с программой горизонтального динамичного пилотажа. Выступили Ярославский и Рыбинский клубы ДОСААФ России.
На Первомайском бульваре прошли квесты и интерактивные программы, фотовыставка "Ярославские крылья. 100 лет в небе", а молодые художники оформили стрит-арт площадку.
ФОТО: мэрия Ярославля
ФОТО: мэрия Ярославля
На площади Труда для ярославцев устроили выставку ретроавтомобилей и уникальных машин, соревнования по авто-звуку и игры.
ФОТО: мэрия Ярославля
Самое настоящее волшебство происходило вечером в парке "Нефтяник". На фестивале водных фонариков ярославцы пускали фонарики по воде и загадывали свои самые заветные желания.