День города Ярославля завершился салютом

В Ярославле завершилось празднование Дня города. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле отметили День города. Закончился праздник красочным салютом на Стрелке, посмотреть который собрались тысячи ярославцев.

ФОТО: мэрия Ярославля

Открытие торжеств в честь 1013-летия со дня основания города на Волге тоже было ярким. Прошло оно на стадионе "Спартаковец".

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

Днем в небо над Ярославлем на сверхлегких самолетах "Саванна" поднялась пилотажная группа "Первушино" с программой горизонтального динамичного пилотажа. Выступили Ярославский и Рыбинский клубы ДОСААФ России.

На Первомайском бульваре прошли квесты и интерактивные программы, фотовыставка "Ярославские крылья. 100 лет в небе", а молодые художники оформили стрит-арт площадку.

ФОТО: мэрия Ярославля

ФОТО: мэрия Ярославля

На площади Труда для ярославцев устроили выставку ретроавтомобилей и уникальных машин, соревнования по авто-звуку и игры.

ФОТО: мэрия Ярославля

Самое настоящее волшебство происходило вечером в парке "Нефтяник". На фестивале водных фонариков ярославцы пускали фонарики по воде и загадывали свои самые заветные желания.