Михаил Евраев встретился с футболистами «Шинника»

Михаил Евраев: - Спасибо, парни, порадовали! Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев сегодня, 27 мая, посетил финальный домашний матч футбольного клуба «Шинник».

– Мы поднялись на 6-е место в таблице, это очень достойный результат. Спасибо, парни, порадовали! – сказал глава региона футболистам после игры.

Ярославские футболисты, как отмечалось в общении с губернатором, вернулись в первенство ФНЛ из второго дивизиона в сезоне-2021/2022 под руководством тренера Вадима Евсеева. За 5 туров до окончания первенства контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. В июне завершатся полномочия действующего директора клуба Сергея Кулакова. На эту должность по инициативе губернатора объявлен открытый конкурс.

– Команде сейчас важны настройка и яркий лидер, который поведет клуб к новым победам. Конечно же, нынешний руководитель клуба также сможет принять участие в отборе. Но дадим и другим кандидатам возможность себя проявить,– заявил Михаил Евраев.

Также глава региона рассказал о планах по обустройству стадиона «Шинник». Здесь заменят газон, а в дальнейшем планируют установить навесы для зрителей над восточной и северной трибунами.

По инициативе губернатора площадка будет использоваться и для проведения крупных концертов звезд российского и мирового уровня.