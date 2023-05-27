Михаил Евраев: «Поможем Некрасовской библиотеке с оцифровкой фондов»

Михаил Евраев: - Ежедневно библиотеку посещают более 100 человек, и нам важно удержать этот интерес, а по возможности приумножить его. Фото: Правительство Ярославской области

27 мая, в Общероссийский день библиотек, губернатор Михаил Евраев принял участие в мероприятиях, которые подготовила ко Дню города и профессиональному празднику областная библиотека имени Н.А. Некрасова вместе с детской библиотекой имени И.А. Крылова.

В Бутусовском парке была развернута интерактивная программа «Прогулки по литературной аллее…». Для ярославцев и гостей города работали тематические площадки с играми, викторинами, мастер-классами.

Принято решение установить в этом парке тумбу с «литературной картой» Ярославля, на которой будут отмечены места, связанные с великими русскими писателями и поэтами. Кроме того, Михаил Евраев дал поручение включить двор библиотеки в программу ремонта территорий у социальных объектов, которая стартовала в регионе в этом году.

– Есть также и хозяйственные вопросы, которые нужно решить: это и замена вентиляции, и приобретение стеллажей, и, пожалуй, самое главное – сохранение библиотечного фонда и его оцифровка, чтобы он был доступен читателям и в современном формате, – отметил губернатор. – Ежедневно библиотеку посещают более 100 человек, и нам важно удержать этот интерес, а по возможности приумножить его.

Общий объем фонда – более 2,6 млн документов, среди которых книги, периодика, описания изобретений, грампластинки, ноты. Более 30 тысяч экземпляров – редкие издания. В библиотеке есть три виртуальных читальных зала. Также для читателей открыт доступ к девяти электронным базам данных. Ежегодно в библиотеке проводится до 500 публичных мероприятий. Об этом говорилось во время встречи с губернатором.

– Ярославль – читающий город. Когда у нас проходят презентации новых книг, конференц-зал иногда не вмещает всех желающих, – проинформировала губернатора директор Некрасовки Елена Кузнецова.

С 2019 года в библиотеке работает проектный офис по созданию модельных библиотек в Ярославской области в рамках национального проекта «Культура», реализуемого в регионе областным правительством.