Ярославцы собирают деньги, оборудование и медикаменты, необходимое бойцам на передовой и мирным жителям Донбасса

Оксана Каменецкая с волонтерами готовит посылку к отправке в зону СВО. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Второй год продолжается специальная военная операция (СВО). Наших воинов поддерживают тысячи патриотически настроенных граждан, в их числе и активисты регионального общественного движения «Народный фронт».

Всем миром

Рассказывает руководитель ярославского исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая:

– Наше отделение активно подключилось к поддержке российских бойцов сразу после начала специальной военной операции. Сначала собирали и отправляли на передовую вещи, лекарства, продукты. В июне прошлого года заработал общероссийский фонд «Все для Победы!». Это привлекло много новых людей, из них образовалось «ядро» наиболее энергичных волонтеров. Они не любят, чтобы о них говорили, но так хочется сказать добрые слова благодарности в их адрес.

Раз в две недели в наш исполком приходит Виктория, спрашивает, что необходимо. Узнав, что сейчас мы приобретаем автомобили, она обратилась к нашему эксперту, и буквально потащила его покупать «Ниву». Зимой очень помогли бабушки-рукодельницы, которые связали много шерстяных носков причем не только теплых, но и красивых.

К 23 февраля вкусный подарок приготовила бойцам Наталья Петрушина. Она работает бухгалтером, а в свободное время увлекается пряничным делом. Все было сделано по старинным рецептам – ржаное тесто на меду, яблочная начинка, имбирь, корица, мускатный орех и другие ароматные пряности залиты в деревянную форму с оригинальным рельефом. Ее изготовили мастера из Городца Нижегородской области, который славится своими печатными пряниками.

- Пусть ребята чувствуют нашу любовь и поддержку, – объяснила Наталья.

Не могу не сказать об Аделаиде Бещевой. 82-летняя жительница Ярославля приобрела бойцам Донбасса рации на сумму 50 тысяч рублей.

Женщина полвека отработала инженером на железной дороге, в начале 1990-х годов была одним из лидеров движения содействия перестройке «Ярославский Народный фронт».

- Узнав о проекте сегодняшнего Народного фронта «Все для Победы!», я поняла, что просто обязана поучаствовать, - поделилась Аделаида Васильевна.

Из числа необходимых солдатам ЛДНР вещей, остановились на рациях. Вместе выбрали модель, заказали по интернету и получили шесть устройств.

- Мужества ребятам не занимать, пусть им хватит сил и везения, - напутствовала посылку пенсионерка.

Помимо машин, фронту нужны рации, мобильные печи, переносные газовые плитки, средства гигиены. Поток людей, готовых помогать нашим военным, в том числе ярославским бойцам, не иссякает. За год ярославское отделение ОНФ собрало около 101 млн 500 тыс. рублей. Взяли шефство над многодетной семьей погибшего добровольца Алексея Рубченкова. Солдаты признательны землякам и уверены – с таким тылом победа точно будет за нами.

Сергей Кудрявцев проверяет посылку в зону СВО. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Транспорта не бывает много

Один из наиболее активных волонтеров ярославского отделения Народного фронта Сергей Кудрявцев помогает приблизить Победу с июня прошлого года. Эксперт ОНФ по автотранспорту, предприниматель, совладелец компании, которая с 1995 года занимается международными перевозками, помогал с предоставлением фур и «Газелей» для перевозки грузов на линию фронта. И так втянулся, что начал ездить с транспортом сам. На работе ему выписали бессрочную командировку. Только в этом году Сергей побывал в зоне СВО шесть раз.

К 9 мая все отделения ОНФ России отправляли на фронт «Нивы», «Газели», квадроциклы. Ярославцы уже давно помогают своим землякам поставками транспорта.

– Недавно мы узнали, что у парней из Заволжского района Ярославля, которые проходят службу в 136-м артиллерийском полку, сломался старый боевой уазик, - поделился Сергей Кудрявцев. – На замену мы купили «Ниву». Деньги на машину и все необходимое для ее эксплуатации перевели сотрудники областной и территориальных избирательных комиссий и член регштаба Народного фронта Виталий Надежкин. А я доставил автомобиль.

Наши бойцы обеспечены всем, необходимым по штатному расписанию. Однако бывают ситуации, когда нужен небольшой мобильный транспорт. Например, отвезти бойца в госпиталь, съездить в штаб или подвезти продукты питания. Да мало ли на фронте ситуаций. Ребята попросили «Нивы» или мотоциклы «Урал» с коляской. Мы ищем машины, необязательно новые и мастеров, кто помог бы их восстановить. В этом году мы уже отправили на передовую две «Нивы», еще три ждут своей очереди.

Крайне необходимы рации. Из-за применения средств радиолокационной борьбы они часто выходят из строя, поэтому необходим запас. Мы также отвозим запасы еды, лекарства. Впрочем, госпитали и пищеблоки снабжаются очень хорошо, а вот школам и детским садам Донбасса продукты необходимы, поэтому бойцы с ними делятся.

– Слышала, что на фронте не хватает еды, аптечки устарели.

– Это полная ерунда, у солдат есть все. Настрой позитивный, ребята заряжены на победу. Все сплетни рождаются в тылу.

– Сергей, расскажите самый памятный случай.

– Мы заехали пообедать в придорожное кафе. К нам подошла местная старушка, одетая очень бедно. Глотая слезы, сбивчиво рассказала, что у нее сын воюет и протянула комок мятых купюр на сумму пятьсот рублей. Как ни уговаривали ее, деньги она не забрала и поспешно ушла. Рядом обедали десантники, мы попросили взять эту сумму. Они сначала отказались, но потом пообещали передать поминание в ближний храм.

Валерий Морозов показывает кошку-травянку. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Потомки Левши и Саввы Мамонтова

Нашим бойцам на Донбассе требуется многое, в том числе высокотехнологичные вещи. Изобретательные и предприимчивые ярославцы успешно помогают землякам.

На предприятии, которым руководит Валерий Морозов, по просьбе саперов изготовили партию из 40 саперных кошек. Уникальность изделий в том, что местные Левши взяли за основу новейшие образцы.

– К нам обратились ребята и попросили наварить якорей из арматуры для того чтобы цеплять растяжки, - говорит Валерий. – Но такой вариант опасен для бойцов, могут случиться взрывы. Наши специалисты сделали два варианта в соответствии с самыми

современными технологиями. Кошка саперная используется для разминирования, с ее помощью можно и раненого вытащить. Кошка-травянка цепляет растяжки. Мы закаляли изделия с помощью гальваники, дважды испытывали броском на 25 и 40 метров. Также поставили карабины и буксировочный трос, способный выдержать до 300 килограммов.

– Сами в зону СВО ездили?

– Не берут. (Смеется). Говорят что цель слишком заметная. Работы и здесь хватает, мой коллектив весь заряжен на помощь. Стараемся помогать всем, чем можем. Вместе с одной компанией делаем носилки. Много закупаем: оружие, радиостанции, костюмы типа «Леший» и «Кикимора». Приобретаем ретрансляторы, что «птички» летали в два раза дальше. Для разгрузки подарили мяч для регби. Мало нас еще пока. Но мы стараемся делать все для фронта, все для Победы.

Активная работа Валерия Морозова была отмечена медалью министерства обороны «За укрепление боевого содружества». Но мужчина помогает бойцам не ради славы, а по зову сердца. И так поступают все настоящие мужчины.