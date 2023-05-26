Жителям Рыбинска запретили купаться в фонтанах и добывать из деревьев сок

Рыбинцам запретили купаться в фонтанах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Муниципальном совете Рыбинска депутаты внесли изменения в правила благоустройства города. В документе 66 страниц, так что новшеств достаточно.

Жителям города запретили:

- хранить во дворах и на улицах неисправные и разукомплектованные автомобили;

- добывать из деревьев сок, смолу, подвешивать на них посторонние предметы, делать на стволах надписи и надрезы, забивать в стволы гвозди, крепить к ним электропровода и колючую проволоку;

- самовольно перекрывать внутриквартальные проезды, тротуары, пешеходные дороги железобетонными блоками, столбами, ограждениями, шлагбаумами;

- загрязнять тротуары, дворы, улицы, парки, площади и иных территорий города Рыбинска экскрементами лошадей (пони), иных вьючных или верховых животных;

- устанавливать индивидуальные металлические и сборные железобетонные гаражи, индивидуальные погреба, хозяйственные постройки, право собственности на которые не подлежит государственной регистрации;

- купаться в фонтанах.

При выгуле домашних животных хозяева должны убирать за своими питомцами продукты их жизнедеятельности.

Собственники транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное продвижение и работу уборочной и специальной техники на дворовых и внутриквартальных территориях.

На строительных площадках должны быть оборудованы пункты мойки колес машин для того, чтобы не допустить загрязнение дорог Рыбинска.

Контейнерные площадки должны быть размещены на удалении от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров с соблюдением п.4 СанПиН. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие, ограждение. Высота ограждений - не более 3 метров.

При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или биотуалетов.

Большая часть решений Совета вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Контролировать исполнение будет постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления Муниципального совета Рыбинска.