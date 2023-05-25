Михаил Евраев: «Рассмотрим возможность создания Центра военной подготовки для добровольцев в Ярославле»

Михаил Евраев:- Мы хотим сделать из санатория мощный реабилитационный центр для ветеранов СВО. Фото: Правительство Ярославской области

Бойцы проходят реабилитацию в санатории «Ясные зори». По их просьбе глава региона обещал рассмотреть возможность создания областного Центра военной подготовки на базе ДОСААФ в Ярославле.

– От наших бойцов прозвучало предложение сделать в регионе Центр военной подготовки. Мы обсудим в правительстве возможность создания такого центра на базе ДОСААФ, чтобы, когда наши ребята отправляются добровольцами на СВО, они уже имели базовую подготовку: знали азы владения оружием, тактической медицины, имели навыки пилотирования квадрокоптеров, – сказал Михаил Евраев.

В настоящее время в рамках выполнения поручения губернатора по созданию системы реабилитации участников СВО в регионе в санатории проходят 10-дневный курс восстановительного лечения четыре демобилизованных участника СВО, получивших ранения при выполнении боевых задач.

– Мы хотим сделать из нашего санатория мощный реабилитационный центр для ветеранов СВО, – подчеркнул Михаил Евраев. – Будем общаться с ребятами и вместе решать, что еще необходимо добавить, что улучшить. В частности, уже договорились обустроить спортивную площадку на улице, а зимой дополнить физическое восстановление занятиями на лыжах.

По информации правительства области реабилитацию проводят мультидисциплинарные команды, состоящие из врачей различных специальностей. Это позволяет обеспечить индивидуальный подход к лечению каждого пациента.