В Ивановской центральной библиотеке пройдет акция «Библионочь-2023»

26 мая Ивановская центральная универсальная научная библиотека ждет читателей на акцию «Библионочь-2023». Фото: Евгения ГУСЕВА

26 мая Ивановская центральная универсальная научная библиотека ждет читателей на акцию «Библионочь-2023». Начнутся мероприятия в 18:00.

- В программе запланированы выставки, мастер-классы, конкурсы, квизы, игровые программы, театрализованные представления, которые позволят совершить увлекательное путешествие в мир литературной классики, - сообщили в библиотеке.

На слайд-беседе «Книга и картина: точки притяжения» гостям расскажут, как книга может быть выражена в разных формах искусства: кино, живописи, современном искусстве. Из викторины «Узнаваемые образы Ивановской земли» читатели узнают об известных местах, событиях и объектах, которые являются символами региона. Литературный брейн-ринг откроет секреты «книжного шкафа». Также гости смогут пройти библиотерапевтический сеанс скорой литературной помощи «Книга 0.3» и театральный кастинг «Таланты и поклонники».

Гостей ждут мастер-классы «Добрых рук творенье», где можно будет изготовить куклу-оберег «День-ночь», на мастер-классе «Бумажная фантазия» читатели сделают оригами, а на занятии «А я вот как умею!» научатся необычной технике рисования.

- И традиционный хедлайнер акции – экскурсия в книгохранилище «За семью печатями». Знакомство с главным книгохранилищем Ивановской области всегда собирает неизменный аншлаг, - уверяют в сотрудники библиотеки.

Вход в библиотеку свободный. 12+