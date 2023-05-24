Костромская компания поставила Министерству обороны резервуары, не соответствующие ГОСТу

В Костроме передано в суд дело о мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве при выполнении контракта в сфере госзаказа.

Одно из местных предприятий должно было изготовить для Министерства обороны РФ восемь резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов. Сумма контракта составила 4,9 миллиона рублей. Заказ был выполнен, но после того, как резервуары доставили в Минобороны, выяснилось, что они не соответствуют требованиям ГОСТов. Стенки хранилищ оказались тоньше, чем следовало, габариты изделий также были меньше заявленных. Кроме того, серьезные претензии заказчик предъявил к антикоррозийной обработке.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

- В ходе расследования выяснилось, что руководитель завода передал часть полномочий по выполнению заказа еще одной фирме-подрядчику, в которой он также являлся директором. В результате выполненная работа значительно отставала от норм. При этом руководитель предприятия уверял, что все работы исполнены качественно. В подтверждение своих слов, при передаче резервуаров он подписал документы о соответствии товара требуемым параметрам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Техническая экспертиза показала, что емкости для использования непригодны. Во время следствия директор завода продолжал настаивать на своей невиновности.