У двух департаментов Ярославской области новые руководители

Михаил Евраев назначил двух новых руководителей. Фото: Правительство Ярославской области

1 марта в Ярославской области вновь произошли кадровые перестановки. Департамент инвестиций и промышленности, а также департамента транспорта возглавили новые лица. Руководителем первого ведомства стал Сергей Одноколов, а второго - Татьяна Черемных.

Известно, что Одноколов ранее возглавлял Центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства Ярославской области и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.

– Как уже не раз подчеркивал, крайне важно опираться на профессиональные кадры, – высказался Михаил Евраев о новом директоре департамента инвестиций и промышленности. – Сергей Михайлович – ярославец, кандидат экономических наук. Под его руководством был успешно запущен Центр поддержки предпринимательства, а также реализован проект по созданию и развитию промышленного парка в Тутаеве.

Черемных имеет высшее образование по специальности «организация перевозок и управление на транспорте», уже 12 лет работает в транспортной сфере. Также у нее большой управленческий опыт в госорганах: предыдущее место работы – министерство транспорта Тверской области.