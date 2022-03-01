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Общество1 марта 2022 14:10

У двух департаментов Ярославской области новые руководители

Какими назначениями закончились кадровые перестановки на этот раз
Влада Красоткина
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Михаил Евраев назначил двух новых руководителей.

Михаил Евраев назначил двух новых руководителей.

Фото: Правительство Ярославской области

1 марта в Ярославской области вновь произошли кадровые перестановки. Департамент инвестиций и промышленности, а также департамента транспорта возглавили новые лица. Руководителем первого ведомства стал Сергей Одноколов, а второго - Татьяна Черемных.

Известно, что Одноколов ранее возглавлял Центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства Ярославской области и Корпорацию развития малого и среднего предпринимательства.

– Как уже не раз подчеркивал, крайне важно опираться на профессиональные кадры, – высказался Михаил Евраев о новом директоре департамента инвестиций и промышленности. – Сергей Михайлович – ярославец, кандидат экономических наук. Под его руководством был успешно запущен Центр поддержки предпринимательства, а также реализован проект по созданию и развитию промышленного парка в Тутаеве.

Черемных имеет высшее образование по специальности «организация перевозок и управление на транспорте», уже 12 лет работает в транспортной сфере. Также у нее большой управленческий опыт в госорганах: предыдущее место работы – министерство транспорта Тверской области.