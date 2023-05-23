В центре Ярославля в очередной раз спасали маму-утку с утятами

Спасение птиц завершилось удачно. ФОТО: Кристина Растворова

В Ярославле сегодня, 23 мая, вновь спасали маму утку с утятами, которые уже давно путешествуют по городу. На этот раз они забрели в Кировский район и спрятались под одной из припаркованных машин на улице Нахимсона. О том, как люди пытались спасти птиц, КП-Ярославль рассказала Кристина Растворова, которая на данный момент помогает центру адаптации и реабилитации животных «Верность».

Девушка шла по своим делам и заметила пару, которая заглядывала под машину, оказалось, что там сидело целое утиное семейство, утята забрались в дисковые колеса, а мама утка, выходя на разведку и видя людей, каждый раз пряталась обратно. Еще один прохожий мужчина заметил эту ситуацию и принес птицам блюдце с водой, однако, к питью они даже не притронулись. В это время Кристина позвонила знакомому орнитологу и выяснила, что птенцов руками трогать нельзя, иначе мать откажется от них и улетит. Также специалист отметила, что сейчас в городе действительно очень много уток и вывозить их никуда не нужно, машины вряд ли собьют птиц, так как интенсивного движения там нет.

Поначалу птицы отказывались вылезать из-под машины. ФОТО: Кристина Растворова

- Мы переместили тарелочку в сторону фонтана, вокруг уже куча людей собралась. В начале утка все время шипела, но потом ей все это надоело, она подошла к блюдцу, повертелась около него, пить не стала, но двинулась прямиком к фонтану, вместе с утятами они прошли практически по пешеходному переходу, - рассказала Кристина Растворова. – Конечно, не совсем мы их спасли, но, чем могли, тем помогли – не дали незнающим людям дотронуться до утят, это было бы намного опаснее. Еще на машине оставили листочек с подписью: «Будьте осторожны, под вашей машиной была утка с утятами, возможно, они еще у вас, проверьте».

Утка вместе с утятами пошли к фонтану по пешеходному переходу. ФОТО: Кристина Растворова

История завершилась достаточно благополучно, птицы, продвинулись ближе к фонтану и спрятались в кустах, где им ничего не угрожает.

Руководитель Центра реабилитации и адаптации животных «Верность» Елена Афрова рекомендует, если вы увидели потерявшееся семейство уток, взять сачок и коробку. Аккуратно длинным сачком выловить маму-утку с птенчиками, переложить их в коробку, закрыть ее и бережно донести до водоема. Ни в коем случае нельзя трогать утят руками. Иначе мама улетит от них и больше не вернется и тогда малыши точно погибнут. При этом не стоит сильно переживать о птицах - это дикие животные с инстинктами самосохранения. Если утка здорова, то она точно сможет дойти до водоема и укрыть свое потомство в безопасном месте.