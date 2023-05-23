На проспекте Ленина в Иванове увеличат количество парковочных мест

Полностью ремонтные работы на проспектах будут завершены в 2024 году. ФОТО: администрация Иванова

На проспекте Ленина в Иванове количество полос для транспорта останется прежним. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Алексей Михайлов.

- Количество полос не изменится на всем протяжении проспекта. А на Театральном мосту даже увеличится до пяти за счет ликвидации отбойника. Ширина полос будет соответствовать ГОСТам. В целом планируется выровнять геометрию дороги, чтобы упорядочить движение. Проезжая часть станет прямее - без «бутылочных горлышек», - уточнил Алексей Михайлов.

Планируется увеличить число парковочных мест. Для повышения безопасности было принято решение сделать парковки параллельными, а не «елочкой».

На остановке около сквера Воинов-интернационалистов уберут заездной карман. Вдоль этого участка появится выделенная полоса для общественного транспорта.

- Расширен тротуар у БИМа напротив цирка. Это необходимо для безопасности пешеходов. В том числе, чтобы их проезжающие автомобили не обливали водой в дождливую погоду. Кроме того, широкий тротуар позволит более качественно проводить механизированную уборку пешеходной зоны от снега, - добавил Алексей Михайлов.

Для ликвидации заторов транспорта на спуске с «БИМовскй» горки будет обустроена дополнительная полоса для правого поворота на улицу Жарова со стороны Театрального моста. Она появится на месте нынешней остановки «Площадь Пушкина», которую перенесут ближе к улице Почтовой. Около нее также организуют выделенную полосу для общественного транспорта.

Выделенная полоса для общественного транспорта для движения в сторону проспекта Ленина планируется обустроить и на улице Почтовой, которая перестанет быть односторонней.

Полностью ремонтные работы на проспектах будут завершены в 2024 году.