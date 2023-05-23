В Ивановской области вынесли приговор убийцам вдовы ювелира

Ивановцев признали виновными в убийстве вдовы ювелира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое жителей Ивановской области 47 и 43 лет признаны виновными в убийстве, разбое и краже. Срок получила и их 53-летняя сообщница из Москвы. Она и была инициатором совершения преступления, правда, в ее планах была только кража. Но все пошло не по плану.

Преступление было совершено в 2020 году. Подсудимая, зная, что дома у ее знакомой – вдовы ювелира – хранятся украшения и драгоценные камни, предложила знакомому совершить кражу. Тут, в свою очередь, привлек к делу приятеля, имевшего навыки взломы дверных замков.

Вечером 2 октября москвичка пригласила подругу в кафе, а мужчины в это время пытались попасть к ней в квартиру. Но взломать замки не получилось. Тогда они решили подождать хозяйку и напасть на нее. Когда женщина зашла в подъезд, ее ударили по голове, вывели на улицу и посадили в машину. Пока один из участников преступления караулил хозяйку драгоценностей, второй ключами открыл замок, украл ювелирные изделия и деньги.

- Похитив ювелирные изделия, драгоценные камни и денежные средства на общую сумму около 5 миллионов рублей, подсудимые вместе с потерпевшей проследовали на автомобиле в Комсомольский район Ивановской области, предварительно отправив с ее телефона сообщения близким о внезапном отъезде. На заброшенном кладбище одного из сел потерпевшая была убита, ее тело закопали между могил, - рассказали в прокуратуре Ивановской области.

Все похищенное преступники разделили между собой. Чемодан с украшениями и драгоценными камнями оперативники потом изъяли у одного из подсудимых – он попытался перевезти украденное в другой район, чтобы продать.

- Суд приговорил двух мужчин к 18 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Их соучастница осуждена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре.