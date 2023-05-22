В Переславле водитель погиб в столкновении «Камаза» и легковушки

Удар был очень сильным Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславле сегодня, 22 мая, ночью произошла страшная авария. Примерно в час ночи на трассе М-8 врезались друг в друга «Камаз» и «ВАЗ», соответственно они ехали во встречных направлениях. По всей видимости, удар оказался очень сильным, от переда легковушки практически ничего не осталось. Ее 26-летний водитель скончался на месте происшествия.

На место аварии выезжали пять спасателей Фото: УМВД по Ярославской области

На аварию выезжали пять спасателей и две единицы техники.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.